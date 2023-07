Se disfrazó de fantasma para ir a un recital y que no dejen sin trabajo

Ya se pueden ver las carpas de los y las fanáticas en el Monumental, esperando poder entrar antes que nadie al Más Monumental los días 9, 10 y 11 de noviembre. Incluso en las últimas horas se filtró en Twitter el conjunto de reglas que han confeccionado para hacer guardia.

Por un lado, la extensa lista advierte que no se aceptan menores y también expresan que en cada carpa deberá haber 2 personas mínimo y 3 máximo por noche. Además, el fandom es riguroso en cuanto a la limpieza de las carpas: no comer dentro, no entrar con zapatillas y mantenerla ordenada.

“La carpa no puede quedar sola. Bajo ningún término. En caso de sufrir ansiedad y más, comunicarlo así están acompañados, no se arriesguen a ir solos”, reza una de las reglas que se compartió en un grupo de WhastApp.

También habrá un Excel en el que se anotarán los turnos de cada persona y pidieron que en caso de no poder asistir se debe notificar en dicho documento con 24 horas de anticipación. “En caso de dejar plantada, se hará expulsión”, sumaron.