Se conoció el extraño secreto de Marilyn para que su piel luciera perfecta

James Dean, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Marylin Monroe fueron las caras más reconocidas a mediados del siglo XX. Esta última también fue un ícono de belleza, tanto así que a 57 años de su muerte sus técnicas de cuidado de la piel siguen dando de qué hablar.





Norma Jean Mortenson, nombre real de Marylin Monroe, tenía un hábito de no exponerse demasiado al sol, usaba cinco tonos de labiales rojos para conseguir sus característicos labios y ahora, según reveló la actriz Reneé Taylor, también tenía una particular rutina de belleza.





En un evento por el 50 aniversario del Instituo de Teatro y Filmes Lee Strasberg, Taylor, quien solía interpretar a Sylivia Fine, la madre de "La Niñera" en los años noventa, recordó que cuando conoció a Monroe le preguntó su secreto para una piel tan deslumbrante.

"Marilyn Monroe tenía la piel más luminosa que he visto. Ella llegó a clase con Lee Strasberg un día y tuve que preguntarle qué era lo que hacía", comenzó la actriz nominada al Oscar.





"Marilyn me dijo: 'Me unto vaselina en todo el cuerpo y después me meto a un baño de agua caliente durante tres horas cada mañana. Eso le da a mi piel un resplandor brillante.'", narró Taylor.





La también dramaturga confesó que trató de imitar a Monroe, pero su experiencia no fue tan tranquila como la de fallecida actriz, pues se resbalaba de la bañera. "Así que intenté hacerlo y casi me ahogo", explicó Taylor.





Aunque este truco tardaba bastante tiempo, le sirvió a la también modelo durante años. No obstante, hoy en día no hay que recurrir a tan tardados métodos, pues ese efecto ya se pueden conseguir a base de iluminadores.

Reneé Taylor tiene esta anécdota dentro de su show "My Life On a Diet" (Mi vida en una dieta), en donde la actriz hace un recuento de su carrera en papeles memorables dentro de Hollywood y Broadway.





Taylor confesó que pensaba que si comía como una estrella, probablemente podría verse y vivir como una. En el show, Taylor, cuenta diferentes anécdotas acerca de los consejos de cuidado del cuerpo y pérdida de peso que leyendas de Hollywood le compartieron alguna vez.





Entre los famosos que le compartieron tips a la autodenominada "adicta a las dietas" están Joan Crawford, Barbara Streisand y Elizabeth Taylor.





"Marilyn solía comer uvas congeladas también", dijo Taylor en una entrevista con la televisora WGN-TV Chicago.

En la misma entrevista, Taylor narró su encuentro con la protagonista de "Poseída", Joan Crawford.





"Yo era una pequeña niña y mi mamá me llevó tras bambalinas y mi madre llamaba a todos por su primer nombre. 'Hola Joan, yo soy Freida', le dijo, y así la conoció. Después le comentó: 'Yo como pan de pasas, pero nada más debes comer las pasas. Además tienes que conseguir el pan integral, para prevenir el estreñimiento'. Yo estaba tan avergonzada, pero Joan le dijo a mi madre: '¿Cómo lo supiste?'", contó Taylor.





También relató de su encuentro con Elizabeth Taylor durante las grabaciones de "La Niñera", en donde le preguntó si se podía probar uno de sus anillos, a lo que la fallecida Taylor se negó.





"Entonces le pregunté si me podía tomar una foto con ella y su representante me dijo que sí pero con el costo de USD 100. Y le pregunté que por qué, me dijo que porque tenía que lucir más delgada, más glamourosa y más joven, en todas sus fotos y eso toma bastantes retoques", explicó Taylor.





"Entonces le dije, muy bien, pagaré el dinero, pero todo lo que le hagan a ella, háganmelo a mi también. Así que tengo una foto con ella en donde nos vemos totalmente irreconocibles", concluyó Taylo quien también ha sido productora, directora y guinista.