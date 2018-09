Salta se prepara para la llegada de ¡extraterrestres!

Ovnipuerto 1.jpg

"Acá la gente lo dejó de ver por las calles del pueblo y comenzó a tejer las más curiosas teorías. Hasta decía que se lo había llevado un plato volador. Eso no es así, se fue porque ya estaba cansado", aseguró desde la comuna David Zuleta, respecto al destino del hombre suizo.



Si bien el ovnipuerto terminó de construirse en 2012, volvió a acaparar la atención de los medios internacionales en los últimos días ante la incertidumbre que genera en turistas que llegan a Cachi y preguntan por la pista de aterrizaje. Incluso, muchos optan por apreciarla desde imágenes satelitales, como es el caso de Google Earth.



Sobre el excéntrico suizo no se sabe mucho, sólo que la gente ya lo había dejado de ver a menudo por las calles del pueblo."Estaba en Fuerte Alto con mi vecino Luis. Era la medianoche del 24 de noviembre de 2008. Se sentía desde abajo el ruido de una fiesta en el Complejo Deportivo. De pronto todo quedó en silencio, se cortó el suministro de energía. Era la oscuridad total. 'Es una noche de ovnis', le dije a Luis. Y no había terminado la frase, cuando dos objetos luminosos avanzaron a unos 200 metros sobre el río Calchaquí. Lo curioso es que no nos afectaba la visión. Algo comenzó a bullir por mi cerebro: era una orden. Me pedían telepáticamente que construyera el ovnipuerto", señaló Werner a diario El Tribuno meses atrás.