¿Sabías? Hay 6 síntomas que sólo sienten las mujeres antes de un paro cardíaco

¿Sabías que en Estados Unidos se registra un paro cardíaco cada 34 segundos? ¡Alarmante! Y los factores que más te ponen en riesgo son: padecer de diabetes, estrés mental y depresión, fumar, no hacer ejercicio y la menopausia.





Un ataque cardíaco es un episodio que lo sufren tanto hombres como mujeres, eso sí, los síntomas que podrías presentar tú son muy distintos a los del sexo opuesto, de ahí la necesidad de que sepas identificar. ¡Toma nota para que cuides tu salud!





1. Te duele la espalda, cuello, mandíbula o garganta





Esta enfermedad coronaria acaba con la vida de más mujeres que hombres, asegura el portal The Conversation. Generalmente, asocias un paro cardíaco con el dolor en el brazo izquierdo; no obstante, si notas un dolor de espalda, brazos, cuello y mandíbula persistente y que aumenta con las horas, acude a un médico lo más pronto posible, pues podrían ser síntomas de un paro cardíaco.





2. Sientes indigestión





Las mujeres son más propensas a presentar síntomas que no están relacionados con el dolor, a estos se les llama ataques cardíacos silenciosos y uno de ellos es la indigestión.





Una que lo padeció fue Melanie, quien le relató a la BBC en el 2016 que un día cualquiera salió con su hija Alice de compras. De repente, comenzó a sentirse mareada y a percibir un dolor como de indigestión. En ese momento comenzó a sudar de repente y se sintió mal. Poco a poco pasó y decidió no prestarle atención.





Minutos después, cuando empujaba el carrito de su bebé en una cuesta, comenzó a sentir molestias en los brazos. Jamás asoció aquellos síntomas con un paro cardíaco, pero ese día acabó en el hospital, donde permaneció tres semanas tras un coma inducido.





En esta faceta, Melanie sufrió cuatro síntomas típicos de un ataque: sudoración, mareo, dolor de brazo e indigestión.





3. Sufres acidez estomacal





Si recién comiste, sientes acidez y esa sensación de ardor en el pecho, pon atención. No creas que sufres solo de acidez estomacal, esa molestia en el pecho podría ser causa de la reducción del flujo sanguíneo al corazón.





Los médicos de la Clínica Mayo te recomiendan que si ese dolor persiste y no estás segura de que sea solo acidez, llama de inmediato al 911.





La acidez estomacal la identificas porque comienza como una sensación de ardor en la parte superior del abdomen y se propaga hacia el pecho. Por lo general ocurre luego de que comas o estás inclinada. Es posible que esté acompañado de un gusto amargo en la boca y de una pequeña cantidad de contenido estomacal que sube a la parte trasera de la garganta.





4. Cansancio extremo





Te sientes cansada al extremo, aun cuando descansas lo suficiente. Los sabrás identificar cuando te sientes más cansada de lo normal y sientes debilidad repentina e intensa.





5. Te falta el aire





Este síntoma cuando no existe una causa aparente no tendrías por qué dejarlo pasar. Una publicación de la Office of Women's Health explica que las mujeres que han sufrido ataques e infartos aseguran haber percibido la sensación de haber corrido una maratón a pesar de no haberlo hecho, tratando de explicar este síntoma que lo padecen solo las mujeres en relación con un ataque cardíaco.





6. Comienzas a sudar frío





Ok, el sudor frío en las mujeres se asocia con preocupaciones y estrés, pero si este síntoma no lo has presentado anteriormente, es mejor que acudas al doctor lo antes posible para descartar que estés propensa a sufrir un ataque cardíaco, una de las principales causas en el mundo en mujeres.





Fuente: Siempremujer.com