¿Sabés qué son los booktubers?

Hoy en día los videos han invadido Internet. Así que para muchos no basta solo con superar el miedo (o "apatía") a escribir, sino hay que perder también el miedo a grabarse y compartir los videos con amigos, familiares y hasta compañeros de trabajo. Estos videos que hagamos pueden ser caseros, infantiles, documentales, musicales y otras muchas opciones.

¿Qué son los booktubers? Son jóvenes de entre 15 y 30 años amantes de la literatura y de las nuevas tecnologías que han decidido mezclar ambos y subir videos a YouTube hablando de los libros que han leído recientemente. Se trata de utilizar YouTube como una especie de club de lectura, un punto de encuentro para hablar de su pasión por los libros. Es decir, que todos hacen críticas literarias de los videos que leen y se graban para compartirlas con todo el mundo.

Wikipedia nos lista los diferentes tipos de videos que hacen los booktubers:

1.Book Tags: Son juegos que se componen de preguntas sencillas sobre libros que se deben responder.

2.Book Hauls: El booktuber enseña los últimos libros que le han regalado o sus últimas compras. A veces tienen un objetivo oculto que es lograr que los espectadores compren ese libro.

3.Wrap up: El booktuber hace breves comentarios sobre todos los libros leídos en un período determinado (semanal o mensual, son los más comunes).

4. Bookshelf tour: En los Bookshelf tour, se hace un paseo por la biblioteca personal del booktuber, comentando algunos de esos libros.

5.Unboxing: En los unboxings el booktuber abre delante de cámara todos los paquetes de libros recibidos durante un período; ya sea de sus compras por correo, de regalos y colaboraciones con editoriales o de otros booktubers.

6.TBR (To Be Read): En estos vídeos el booktuber muestra y comenta los libros que se propone leer en el futuro cercano.

7.Wish List: En estos vídeos el booktuber habla de los libros que desea leer, o de libros que desea que sean traducidos al español.

Esta tendencia no es nueva, comenzó en los Estados Unidos en el 2012 y dos años más tarde empezó a conocerse en el mundo hispanohablante. Sigue siendo popular entre los jóvenes y algunos maestros y profesores han sabido sacarle provecho para sus clases de lengua, literatura o idiomas.

A continuación encontrarán una lista de diez (10) booktubers populares:

1.Raiza Revelles (1,2 millones de subscriptores)

2.Las Palabras de Fa (348 mil subscriptores)

3.Javier Ruescas (238 mil subscriptores)

4.El Coleccionista de Mundos (217 mil subscriptores)

5.Fly Like a Butterlfy (182 mil subscriptores)

6.May R. Ayamonte (110 mil subscriptores)

7.Nube de Palabras (83 mil subscriptores)

8.Millones de Letras (10 mil subscriptores)

9.Sumergidos Entre Libros (4,2 mil subscriptores)

10.Un Lector Nocturno (7 mil subscriptores)