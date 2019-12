Rutina para volver a la línea después del atracón de las fiestas

Las múltiples fiestas y encuentros de fin de año, sumado a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con picoteo, platos abundantes y una cantidad considerable de alcohol sumados a un casi obligado parate en los entrenamientos y las dietas durante esta época de celebraciones, llevan irremediablemente al camino cerrado del incremento de peso.

Una vez que pasan las Fiestas la inquietud pasa por eliminar los kilos incrementados lo más rápido posible. Ante la proximidad de las vacaciones para un gran número de gente, encontrar la fórmula de resetear el cuerpo se vuelve prácticamente una obsesión. Y en la carrera contra el tiempo la actividad adecuada reside en las rutinas cortas, aquellas creadas sobre la base de los intervalos HIIT.

Infaltable en una rutina de piernas. Aporta varios beneficios para el sistema muscular, ya que además de reforzar los glúteos, también implica esfuerzos en la zona lumbar, llegando a mejorar la postura corporal. Con el uso de pesas se potencia la actividad, incluyendo a los brazos y al tronco superior.





Al bajar las piernas se debe formar un ángulo de 45°. La postura tiene que mantenerse recta, mientras que la rodilla no debe sobrepasar la línea de la punta del los pies (estos no pueden despegarse del suelo) al flexionar. Por el lado de la respiración, inhalar al bajar y exhalar al subir. Durante todo el recorrido es conveniente apretar abdomen y los glúteos. Y, al elevarse, controlar el movimiento para no "rebotar".