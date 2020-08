Rusia busca romper el mercado con el miniauto eléctrico más económico

El futuro de la electrificación en la industria automotriz no sólo se dirime entre los gigantes del sector y la arremetida de Tesla. Existen engranajes más pequeños que ya empezaron a moverse con actores ajenos a la industria, pero con un foco muy especial: el desarrollo del preciado “Auto popular eléctrico”, el que se inserte en el mercado al menor precio posible y termine por masificar la nueva movilidad. En un juego abierto a compañías y start ups que se animaron al convite, en China ya asomó el Chang Li, ideado por un fabricante de triciclos, que se puede comprar por Alibaba, la plataforma de comercio electrónico más grande de ese país, a sólo 930 dólares.

Rusia acaba de anotarse en esta carrera de las cero emisiones con un modelo planteado para romper, por su precio, primero el mercado europeo y luego expandirse al resto del planeta. El flamante Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset) está desarrollado por la start up Russian Engineering and Manufacturing Company (REMC), cuesta 6.126 dólares y se prevé que su versión definitiva esté lista a fines de este año para salir a la venta.

Las dimensiones del miniauto eléctrico ruso.

La concepción de este vehículo ruso dista bastante del pionero surgido en China, el Chang Li, mucho más cercano a los parámetros de un triciclo, y con apenas un motor de sólo 1,15 caballos. El Zetta tiene dimensiones similares a las de un Smart EQ Fortwo: 3,03 metros de largo; 1,27 m. de ancho y 1,60 m. de alto. Y cuenta con cuatro motores eléctricos, una en cada rueda, que ofrecen una potencia individual de 27 caballos de fuerza y de 107 caballos de manera conjunta, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h.

Los motores se alimentan de una batería de 10 kWh que, según la marca, le permite al Zetta conseguir una interesante autonomía de 200 kilómetros. El vehículo, además, incluye tanto sistema de frenos con ABS como control de estabilidad electrónico (ESP).

El Zetta, que se fabricará en la ciudad de Toliatti, donde se encuentra un enorme complejo industrial ruso, estará listo para su fabricación en serie antes de fin de año (inicialmente 15.000 unidades), con el objetivo de exportarlo también a otros países, según confirmó el ministro ruso de Industria y Comercio, Denís Mánturov. Por los bajos costos de ensamblaje que consiguió la compañía, el precio de mercado sería de 450.000 rublos, es decir, poco más de 6.100 dólares. Esto podría al modelo en un rango por demás competitivo e insuperable, al menos por ahora, para otras marcas con vehículos de la misma categoría.

El miniauto eléctrico ruso.

Otras propuestas low cost del gigante asiático, por ejemplo, parten con valores superiores: el chino Kandi K27 arranca en los 12.999 dólares, y el ORA R1 ronda los 59.800 yuanes (cerca de 8.650 dólares). En Argentina se encuentra la empresa local, Volt Motors, que hace pocos meses acaba de homologar su modelo para circular en ruta y cuesta 12.000 dólares.

Tras los retrasos que sufrió el proyecto por la crisis del COVID-19, REMC le solicitó al gobierno ruso un préstamo de 1.367.000 dólares para cumplir con las últimas etapas e iniciar el camino final a la homologación oficial. Se descuenta que la empresa conseguirá el apoyo del Estado, ya que el propio titular de Industria y Comercio adelantó que, según lo previsto, “la versión definitiva del Zetta estará lista en los últimos compases de este 2020”. En Rusia quieren producir el automóvil cero emisiones más barato del mundo. Están muy cerca.

