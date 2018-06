Rompió una escultura de 132 mil dólares y sus papás tendrán que pagarla

Las cámaras de seguridad del Tomahawk Ridge Community Center capturaron el momento en que el nene jugaba con la escultura, donde puede verse cómo cae al piso la estatua llamada "Aphrodite di Kansas City", que estaba exhibida junto a otras obras.





En ese momento, el nene se escapa corriendo y varias personas que se encontraban presentes en el lobby del lugar notaron lo sucedido, por lo que llamaron a personal del lugar, según informó ABC News.





Días después del episodio, la familia del menor recibió una carta de la aseguradora de la ciudad de Overland Park, con el monto de 132 mil dólares correspondiente al cobro por el precio total de la pieza, dado que debido al daño repararla era imposible.





En tanto, esta cifra se estableció de acuerdo a lo que sostuvo Bill Lyons, artista creador de la escultura, quien dijo que le llevó dos años desarrollar la estatua y que la había vendido por esa suma. El artista fue quien analizó la pieza después del daño provocado del niño y determinó que no podía repararse.





Sarah Goodman, la madre del niño, aseguró sentirse sorprendida y ofendida e indicó que están manejando la situación "como si se tratara de un crimen". Por su parte, Sean Reilly, vocero de la ciudad, manifestó: "No nos habíamos enfrentado a esta situación, no habíamos tenido niños montando nuestras piezas". "Tenemos otras piezas y no hemos tenido problemas", agregó.





Sin embargo, la madre del nene aseguró que la escultura debió estar más asegurada y protegida. "Nadie espera entrar a un lugar donde los niños son bienvenidos, y tenerse que preocupar por una obra de arte de 132 mil dólares que pueda caerle encima a tu hijo", dijo Goodman. "Él no la rompió con malicia. Se le cayó encima. No estaba asegurada, no era seguro para nada que estuviera ahí".

Fuente: perfil