Robó un celular de una clienta, la escracharon con un video y lo devolvió

Es que Guadalupe trabaja en el centro de salud del barrio Valle Grande y su tarea está relacionada con personas discapacitadas. Ella es el nexo para cualquier tipo de trámites y el teléfono asegura la comunicación con los pacientes.

En el comercio, mientras compraba mercadería, se distrajo luego de contestar una llamada y dejó el celular sobre el mostrador cuando llenaba las bolsas de verdura y frutas.

Luego de pagar se fue hasta la puerta del local y allí se dio cuenta que le faltaba el celular. Regresó a buscarlo y ya no estaba.

Los dueños del local le acercaron una filmación donde se descubrió que había sucedido con el teléfono. Se observa cuando una clienta se hizo la distraída, lo tomó, lo escondió debajo de un casco de moto y luego se lo guardó en la cartera.



Aclaración: En este video se le tapó la cara a la involucrada porque devolvió el celular



Embed Todas estas imágenes las captaron las cámaras de seguridad. Con esta evidencia desde el Facebook de la verdulería le pidieron a la ladrona que devolviera el teléfono.

Las imágenes se viralizaron y este viernes por la mañana alguien acercó el celular al comercio.

En este contexto Guadalupe dijo a Canal 6 que "no me importa el valor del teléfono solo la pérdida de los contactos y los inconvenientes que esto me genera en mi trabajo diario".

Las declaraciones las hizo este viernes por la mañana sin saber que una hora más tarde la ladrona decidió devolver el teléfono.

Es que por las redes sociales escracharon a esta mujer que aparentemente ya habría protagonizado otros hechos similares. La presión pudo más y la ladrona, que estaba identificada, decidió devolver el celular.





UNO San Rafael

