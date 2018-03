Revelaron el misterio de los cráneos alargados en Europa Central

Un grupo internacional de científicos ha descubierto el origen de los misteriosos cráneos alargados encontrados en Europa Central. Según los resultados de un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los restos humanos, de 1.500 años de antigüedad, pertenecían a mujeres que emigraron al territorio del actual estado alemán de Baviera. Para aumentar su atractivo, a estas féminas de comienzos de la Edad Media se les practicaba la deformación craneal apenas nacían.



Los investigadores analizaron el ADN extraído de los restos de 36 hombres y mujeres adultos enterrados en 41 cementerios bávaros en el año 500. 14 de ellos presentaban signos de deformidad craneal. Los genomas de los hombres estaban estrechamente emparentados con los de los europeos modernos, mientras que las mujeres contaban con una gran diversidad genética.



La deformación craneal en Europa fue muy popular entre los hunos, que invadieron este continente desde Asia. En el siglo II, este procedimiento fue practicado por los pueblos que vivían en el actual territorio de Rumanía. El cráneo alargado era un signo de belleza y alta posición en la sociedad.



En los siglos IV-VII Europa vivió grandes migraciones, ya que las poblaciones buscaban mejores condiciones de vida debido a las olas de frío, el hambre y a la invasión de los hunos. Así, en el siglo V las antiguas tribus germánicas (anglos y sajones) arribaron a las islas Británicas. Casi al mismo tiempo comenzaron a formarse tribus bávaras. Entre los hallazgos arqueológicos en el territorio de Baviera, que datan de este período, hay esqueletos con cráneos muy alargados y deformados artificialmente.



En Europa del Este, los cráneos deformados pertenecían tanto a hombres como a mujeres, pero en la actual Baviera en su mayoría eran de féminas. Los científicos sugirieron que estas emigraron desde el este o adoptaron la misma tradición cultural.