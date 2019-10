Rescató a un perro de una perrera y el animal le salvó la vida

El incendio de la casa de Brian Rand se convirtió en noticia gracias a su perro rescatado: Curly. El valiente perro olfateó que el fuego se había generado en una de las habitaciones de la casa e ingresó corriendo a la habitación para despertarlo y salvarle la vida.

El incendio sucedió en Carolina del Sur. Brian Rand le dijo a WJCL que encontró a su mejor amigo en un refugio de animales hace tres años. Según indicó el hombre, el perro lo eligió. "Desde el principio, él se unió a mí", dijo Brian a la estación de noticias estadounidense.

El feliz amigo de Curly es un veterano de Vietnam, vive solo y se despertó el lunes por la mañana después de que su perro comenzó a pincharlo con la nariz. Al ver que la casa estaba siendo tomada por el fuego, el hombre pudo llamar al departamento de Bomberos de la Ciudad de Beaufort. Los rescatistas solo pudieron salvar algunas de sus pertenencias, incluidas sus medallas de guerra.

"Me levanté y comencé a caminar, tan pronto como caminé por el pasillo la casa estaba demasiado llena de humo", dijo Rand, quien añadió: "Entonces vi las llamas a través de la ventana lateral".





Tim Lovett, un vecino de Rand, decidió iniciar una campaña para recaudar fondos y ayudar a su amigo. "Anoche, mi vecino Brian Rand fue casi víctima de un incendio en una casa. Gracias a su mejor amigo Curly (su perro) que lo despertó empujándolo varias veces con la nariz, pudo salir de la casa justo a tiempo para llamar al 911. Desafortunadamente, Brian y Curly perdieron casi todo en el incendio. No estamos seguros en este momento si la casa es o no una pérdida total o no. Por favor, ayuda como puedas para ayudar a Brian y Curly a recuperarse", escribió Lovett.