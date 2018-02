Repetime la chica: se enamoró de una mujer igual a su esposa muerta

Jake Coates, de 32 años de edad, conoció a Emmy Collett cuando ambos tenían apenas 11 años. Rápidamente se enamoraron y a los 13 años él solía llamarla "su pequeña langosta".





Cuando cumplieron 16, ambos confesaron sus sentimientos y fueron novios por los siguientes tres años, pero la pareja se distanció cuando partieron a la universidad.





En 2015, diez años después de aquella separación, ambos volvieron a encontrarse y reestablecieron una relación vibrante a pesar de que él trabajaba como doctor en Sidney y ella como maestra en Londres.





Según explicó el médico, todos los días se comunicaban por FaceTime y él viajaba a menudo a visitarla. Pero seis meses después, luego de unas vacaciones en Filipinas, ella recibió la terrible noticia de que padecía cáncer de tiroides.





Collett, que había presentado varios síntomas incluyendo diarrea, fatiga, y ganglios linfáticos inflamados, fue diagnosticada con un tipo raro de cáncer. En el Hospital Royal Marsden le dijeron que podría haberse recuperado completamente si la enfermedad se hubiera diagnosticado antes.





Coates regresó inmediatamente al Reino Unido para estar a su lado y tan solo unas semanas después le propuso matrimonio. Se casaron en septiembre de 2016.





Meses después, justo antes de irse de vacaciones, los médicos le dijeron a Collett que el cáncer se había expandido a su columna vertebral, pulmones, hígado y huesos. Entonces supo que no iba a poder tener hijos.





Tras su muerte en junio de 2017, su afligido esposo anunció sus planes de alquilar un vientre para concebir al bebé con el que ella soñaba utilizando embriones congelados y su intención de correr diez maratones para recaudar fondos en su memoria.





Pero en la última actualización del Instagram de Coates, el viudo publicó la noticia de que se ha enamorado de la coordinadora de eventos Jenna Shelby, que actualmente lo está acompañando a Islandia para entrenar para su próximo maratón. ¡Y es igual que su difunta esposa!





La foto de Shelby en su cuenta de Instagram, en la que se refiere a su nueva novia como su "precioso pequeño panquecito", provocó varias reacciones en la red social.





La mayoría de ellos califica como "espeluznante" el parecido entre ambas mujeres. Y todos remarcan que parecen "calcadas".





Claro que algunos se alegraron por Coates y su capacidad de volver a encontrar la felicidad. Pero un comentario que decía que Collett hubiera "querido que fuera feliz" generó una reacción acalorada de la hermana de su difunta esposa.





"No solo me faltan las palabras por la insensibilidad de esto", escribió Sophie Collett, "sino que también estoy intentando mantener algo de dignidad para Emmy, para nosotros como su familia y amigos, y para todos aquellos cuyas vidas tocó. Por favor, no comenten de nuevo sobre lo que Emmy querría o no, porque puedo asegurarles que esto le rompería el corazón y la dejaría tan devastada como a muchos de nosotros".





"Esta publicación y la forma en lo que se ha hecho todo esto es lo opuesto a lo que ella representaba y la forma en que escogió vivir su vida siendo amable con los demás y desinteresada", agregó.





Fuente: infobae