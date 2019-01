¡Relajate y gozá! los siete consejos para que vos y tu pareja logren un orgasmo inigualable

Aunque muchas veces no se hable del tema con mucha frecuencia, la ausencia del orgasmo femenino en una relación sexual existe y ocurre bastante más seguido de lo que se cree. La anorgasmia femenina puede darse por diferentes razones, y suele ser difícil de revertir, pero no imposible.

Seg√ļn revel√≥ una encuesta realizada por la Sociedad Argentina sobre Sexualidad Humana, de cada 10 mujeres argentinas, dos sufren de anorgasmia, lo que significa que no logran alcanzar el orgasmo o que rara vez lo consiguen.

En la mayoría de los casos, el estrés y las preocupaciones suelen ser un claro factor que afecta el rendimiento de la mujer en la cama. Como sus pensamientos están abocados a problemas o cuestiones por resolver, no logran un estado de relajación pleno, y por eso mismo les cuesta llegar a sentir deseo sexual.

De este modo, es difícil que logren llegar al orgasmo, y algo parecido puede ocurrir con aquellas mujer autoexigentes, quienes tienen una personalidad un poco controladora, obsesiva y perfeccionista que dificulta su rendimiento sexual.

Lo cierto es que los factores pueden ser muchos, y por diferentes causas. Por eso mismo, anteriormente el sex√≥logo y psiquiatra Walter Ghedin dijo a BigBang que es muy com√ļn que algunas mujeres s√≥lo consigan llegar al cl√≠max con la ayuda de un juguete sexual.

Para mejorar el sexo en la pareja, es importante que ambos hablen del tema y digan qué cosas le gustan y cuáles no. Ninguno de los dos puede adivinar qué siente y qué piensa el otro, por lo que es fundamental preguntar y tomar en cuenta lo que a los dos le gusta para poder hacerlo, e incluso optimizarlo.

"La anorgasmia se puede revertir. Casi un 30% de las mujeres son anorgásmicas por falta de de desconocimiento de su propio cuerpo y porque están pendientes de complacer hombre. Tampoco los hombres hacen mucho para que estas mujeres se entreguen al disfrute, ellos se apuran porque temen perder la erección y ellas no tienen tiempo ni estímulos suficientes para llegar al orgasmo", explicó.

Esto suele ocurrir en quienes conocen muy bien su cuerpo y suelen masturbarse, y en aquellas que no est√°n pendientes de complacer al otro, ni esperan ser complacidas.

Lo que muchas veces recomiendan los sexólogos es que para mantener relaciones sexuales placenteras, es necesario que se cree un ambiente propicio donde ambos se sientan cómodos. Si alguno de los dos está molesto, no podrá llegar a la relajación y mucho menor al orgasmo.

La mayoría de los expertos recomiendan que para lograr una buena relación sexual, es necesario hacer antes un juego previo que permita estimular las partes erógenas del cuerpo de la mujer y del hombre. Aunque a veces los varones no se dan cuenta, las mujeres tienen otros tiempos para alcanzar la excitación sexual, por lo que es importante dedicar un momento para que ella pueda entrar en la relajación y en el placer que luego la llevará al orgasmo.









Aunque no se hable demasiado del tema, es importante que el hombre estimule el clítoris de su pareja antes del acto sexual, ya que muchas mujeres no logran llegar al orgasmo si antes no pasaron por esa etapa.