Rejuvenecieron a la china que tiene 15 años, pero parecía de 60

Se llama Xiaofeng y vive en Liaoning (China). Ahora se ha convertido en un personaje en las redes sociales tras conocerse su triste historia que tiene un final feliz.

Xiaofeng tiene 15 años y sufre de progeria, una rara enfermedad genética que la hace parecer una mujer de unos 60 años. Los primeros síntomas de la enfermedad incurable surgieron cuando la chicasolo tenía un año de edad. Cuando llegó a la adolescencia parecía una anciana.

Debió abandonar el colegio ya que las burlas de los chicos eran interminables.Avergonzada, eligióquedarse en casa y cuidar las gallinas de su familia.

"A veces la gente me llama tía o abuela. Me pone bastante triste", decía Xiaofeng en un reportaje antes de ser operada. Y agregaba: "Con el aspecto que tengo ahora, no quiero ir a la escuela. Si pudiera cambiar mi apariencia en el futuro, me gustaría volver a clase. No necesito convertirme en la más bella, solo quiero ser como otras adolescentes y vivir sin todas las miradas extrañas de los demás".

La solución para ella era una operación de cirugía plástica. Pero chocaba contra los costos: más de 70.000 dólares.

Pero alguien dio un paso para ayudarla. El propio lugar donde iba a ser operada, el Hospital de Cirugía Plástica Shenyang Sunline, a través de su director, Shi Lingzhi, anunció que reduciría los costos un 70%, y el resto lo consiguió la filántropa Guo Mingyi que organizó varios eventos de recaudación de fondos.

Y así fue como el 29 de diciembre pasado Xiaofeng se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento facial, cirugía reconstructiva de nariz y microcirugía para corregir las arrugas y la flacidez alrededor de la boca.

Este 20 de enero, los médicos dieron a conocer al mundo los resultados de la cirugía,durante una rueda de prensa. Xiaofeng se mostrófeliz: "Después de que regrese a la escuela, voy a estudiar para ser médico. Siento que ser médico me ayudará a ayudar a otros y difundir el amor".

Y agregó: "Estoy muy feliz y muy conmovida porque me he vuelto hermosa. Siento que tengo más confianza. Después de pasar por esta operación creo que existen los milagros".

Fuente: clarín