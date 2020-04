Recomiendan no usar pulseras, anillos y relojes para evitar el contagio

La medida más eficaz para prevenir el contagio del coronavirus sigue siendo la misma desde que la pandemia dio sus primeros pasos: el lavado de manos. Pero si se hace con anillos, pulseras o relojes puestos, el procedimiento se ve entorpecido.

"Cuántas menos cosas tengan en las manos, el lavado será más fácil y eficiente", explica el doctor Ricardo Rüttimann (M.N. 72.566), infectólogo del Consejo Consultivo en Salud de TN.

Con los relojes o pulseras, por ejemplo, se dificulta el lavado de las muñecas. Algunos especialistas también sugieren no llevar las uñas largas.

Por lo general, las bacterias parecen estar protegidas y cómodas en el área del anillo porque suele quedar húmeda. Tiene poca exposición a la ventilación y a la luz solar. Lo mismo pasa con las pulseras, pero en menor medida, porque no están tan ajustadas a la piel.

Las pruebas

Investigadores probaron cuánto tiempo permanece el COVID-19 en distintas materiales. Experimentaron sobre plástico, acero inoxidable, cobre y cartón. Concluyeron que puede quedarse hasta tres días en superficies no porosas, según la investigación publicada en The New England Journal of Medicine.

La permanencia del virus en cada material depende de su composición y del tiempo de contacto entre la superficie y el virus. Un estudio difundido en la revista médica The Journal of Hospital Infection aclara que una temperatura elevada de 30º o 40º reduce la duración de la persistencia del virus. En cambio, una temperatura promedio de 4ºC puede aumentar su duración hasta más de 20 días.

Las personas que necesitan usar accesorios, como las pulseras que usan los pacientes con enfermedades crónicas, deben tener estricto cuidado en el lavado de manos. En el caso de los anillos, es recomendable lavarlos antes de la colocación y desinfectarlos todas las noches con alcohol.

Fuente: tn