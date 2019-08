Recomendación femenina: por qué deberías prescindir de la ropa interior

Muchas mujeres ven antihigiénico el no usar ropa interior en algunas ocasiones, sin embargo no es malo del todo ya que esto aporta grandes beneficios para tu salud.





Has probado alguna vez no usar ropa interior con alguna prenda que tal vez lo amerita, o simplemente te cohibes de ser ese tipo de mujer que prefiere llevar siempre puesta tu ropa íntima sin importar el ¿qué dirán?





Sin embargo, hoy te traemos diez razones para todas las mujeres que no desean usar ropa interior.





1. Evita los hongos vaginales





Una de las principales razones de no llevar ropa interior es mantener a raya las infecciones producidas por hongos que tanto condicionan nuestro propio bienestar diario.





Si sabés de qué te hablamos cuando te mencionamos el problema de sufrir candidiasis recurrente, plantéate seriamente dejar de usar bombacha, ya que al hacerlo, nuestra zona más íntima conseguirá recuperarse más rápidamente.





2. Te sentirás más libre





Estamos hablando de la libertad y de la comodidad que supone no llevar ropa interior puesta. Las que no llevan ropa íntima no tienen que preocuparse si se les suelta y terminen donde no debería.





3. Evitás las marcas de costuras en la piel





Es una opción favorable ya que te elimina las marcas que deja la ropa interior. Además de las molestias que causan los elásticos cuando llevan horas puestos.





4. Mayor libertad de movimiento durmiendo







Si todavía no te animas a prescindir de tus bombachas cuando salgas a la calle, comienza con cambiar las sensaciones cuando llegues a casa. El momento en que te quitas los incómodos zapatos que has podido llevar durante todo el día sólo es mejorable con la sensación de liberarte de tu ropa interior.





5. Mejora la circulación sanguínea





Quizás uno de los más importantes beneficios de no llevar ropa interior sea mejorar la circulación sanguínea, ya que al no haber nada que oprima tus ingles y cintura con los incómodos elásticos, y al desaparecer también las costuras laterales de la ropa interior, dejarás de encontrarte con las hendiduras rojas de la ropa interior cruzando tu piel en esas zonas.





6. Evita rozaduras o irritaciones

La piel de la zona intima puede verse afectada al entrar en contacto directo con la ropa, por tanto estas zonas del cuerpo pueden sufrir molestias rozaduras o irritaciones.





7. Evita la migración de las bacterias por culpa de la tanga





Usar siempre tanga disimula mucho que se marque otro tipo de ropa interior cuando llevas un pantalón ajustado. ¿Pero sabías que usar este tipo de prenda puede producirse infecciones?





El hecho que la tanga se estreche más por la parte trasera favorece que pueda entrar en contacto con las bacterias procedentes del ano y, al caminar y moverse ligeramente, fomentar la migración de éstas hasta la zona vaginal.





8. Liberar los ganglios linfáticos





Algunas de las zonas de nuestro cuerpo que más se ven afectadas por el uso de nuestras prendas íntimas son aquellas en las que se encuentran los ganglios linfáticos, el lugar donde se crean nuestras defensas.





9. Evita las escoceduras al practicar deporte





Si eres deportista seguro que tienes una gran conciencia de tu propio cuerpo y te moleste en mayor medida todo aquello que impida tu movimiento con libertad.





10. Te sentirás más sexy

No renuncies a disfrutar de ese plus de sensualidad que te hará sencillamente sentirte bien. Aunque también puede encantarle a quien quieras que lo descubra.