Quiso cobrarle a los invitados y tuvo que cancelar su boda soñada

¿Pero qué sucede cuando el dinero disponible para organizar el casamiento de los sueños no alcanza?

Producciones dignas de Hollywood que pueden durar todo un fin de semana requieren de una enorme cantidad de dinero para que los novios y su familia puedan presumir en redes uno de los días más importantes en la vida de cualquier persona.Al parecer, una mujer canadiense descubrió de la peor forma que su estrategia para financiar su boda acabaría con su curiosa iniciativa.Aparentemente, los "invitados" se rehusaron a pagar la tasa de admisión y el evento que había sido presupuestado en torno a los USD 60.000 tuvo que ser cancelado.En un inesperado rapto de furia, la novia comenzó a acusar públicamente a sus amigos y familiares de intentar arruinar su boda y la relación con su prometido. "¿Cómo podremos tener la boda de nuestro sueños sin el financiamiento adecuado?" expresó la desilusionada novia."¿Qué te ha pasado? ¿Quién demonios espera recibir esa cantidad de dinero de sus invitados?" compartió una de sus amigas en el polémico post."Mi dama de honor se comprometió a darme USD 5.000 además de ofrecer planificar la boda. Aceptamos agradecidos y entre lagrimas su oferta. La familia de mi ex se ofreció a contribuir USD 3.000, por lo que nuestro pedido a cada invitado de USD 1.500 no era nada fuera de lo común" continuó, a medida que la explicación se volvía cada vez más insólita."Lo dejamos bien claro. Si no eran capaces de concluir no iban a poder asistir a nuestra exclusiva boda, un evento que sólo iban a vivir una vez en sus vidas" advirtió Susan. "Solo pedimos un poquito de ayuda a nuestros familiares y amigos para hacerlo realidad".Su prometido intentó salvar la situación al ofrecerle una boda de bajo costo en Las Vegas. "¿Se supone que me case rodeada de apostadores, alcohólicos y gente que sólo quiere hacerse rica?" dijo, tras rechazar la oferta y romper su compromiso."Solo quería ser una Kardashian por un día y luego regresar a mi vida normal" compartió la mujer. "No tengo palabras, has perdido la cabeza Susan" concluyó uno de sus amigos, visiblemente preocupado.infobae