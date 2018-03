Quién será el héroe, de Infinity War, que muere

Cualquiera de los personajes favoritos que actúan en Infinity War podría decir adiós para siempre, porque Marvel permitió a los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely eliminar a cualquier personaje que hiciera falta.



Al menos eso es lo que se desprende de este artículo para el Toronto Sun. "No queríamos [...] cortar una flor cuando está empezando a florecer. ¿Pero una flor más grande? Quizás...", dejaba caer Markus.



"Marvel nos ha dejado hacer grandes giros", declaraba McFeely, "No hubo ningún mandato de que todo tuviera que quedar atado para continuar en otra película".Las especulaciones de que 'Infinity War' nos traerá algún que otro deceso ya han inundado la red, y el Iron Man de Robert Downey Jr. parece el candidato con más posibilidades. Las llegadas más recientes al universo Marvel, como Spider-Man o Black Panther parecen estar seguras, aunque no nos confiemos. "Estas películas tienen más éxito cuando los personajes sufren grandes cambios y en ciertos casos a algunos hay que acompañarlos fuera del escenario", explica Stephen McFeely.