Quería tomarse una vacaciones y se fue al país menos visitado del mundo

Planear unas vacaciones tiene un encanto que pocas cosas pueden igualar; no solo estás emocionado por tomarte un merecido descanso, sino que ir a descubrir lugares y experiencias nuevas engancha.

En cuanto al destino, todos tenemos preferencias: playa, montaña, aire libre, ciudad…Todo vale para unas vacaciones perfectas. Ahora bien, también hay gente que no sabe dónde ir y lo dejan todo a su suerte; o aquellos que deciden explorar nuevas opciones que no se habrían planteado de otro modo.

Así lo hizo Thomas Brag, editor del canal de YouTube, Yes Theory , que decidió proponerse un reto: ir de vacaciones al lugar menos visitado del mundo. Así lo hizo, y tras una pequeñas búsqueda encontró su destino: Tuvalu.

Desconocido como tantas otras islas del océano Pacífico, Tuvalu se encuentra justo a mitad de camino entre Australia y Hawaii. Es el cuarto país más pequeño del mundo, con tan solo 12.000 habitantes, y dadas las dificultades de acceso al país, los turistas no son demasiado frecuentes; solo Fiji Airways vuela a la isla, y lo hace solo dos veces a la semana por el costode unos 900 euros (salidas desde Fiji).

Sin embargo, lo que la mayoría desconoce es que se trata de un auténtico paraíso tropical formado por cuatro arrecifes de coral y cinco atolones, con arenas blancas y aguas cristalinas que sirven de hogar para un montón de especies de fauna y flora.

Es más, en 1999 se creó el área de Conservación Funafuti, con 33 kilómetros cuadrados de lagunas, canales, arrecifes y océano; y que protege la biodiversidad marina y terrestre del país.

Desde su llegada al pequeño país, Thomas se da cuenta de una cosa: la hospitalidad, amabilidad y cordialidad de sus habitantes, que le dan una cálida bienvenida nada más llegar. En sus paseos por el país, se da cuenta también que Tuvalu es mucho más de lo que esperaba; no solo es un paraíso tropical, sino que también goza de una rica tradición musical, gastronómica y folclore propios de la cultura polinesia.

"No me puedo creer que Tuvalu sea el país menos visitado del mundo", dice, contemplando las playas, "He encontrado un paraíso, mires donde mires parece salido de un sueño. Si alguien se ha imaginado alguna vez cómo sería un paraíso o isla desierta, es esto".

Brag recogió su experiencia en un video, que se volvió viral en las redes sociales y que seguramente habrá provocado que más de uno quiera viajar a Tuvalu en sus próximas vacaciones.

Por desgracia, puede que Tuvalu tenga los años contados, porque corre el peligro de desaparecer. El culpable es el cambio climático y el aumento del nivel de los océanos, que se está acelerando y que podría arrasar con este paraíso tropical. Si el desastre climático sigue su curso, Tuvalu se convertiría así en el primer país en desaparecer del planeta.

La Vanguardia.

GML