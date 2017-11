Quedó a un paso de la realidad

Los nuevos videojuegos y los avances tecnológicos nos hacen pensar, cada vez más, que lo ficticio es demasiado real. El Call of Duty: WWII, la nueva versión del ya clásico juego bélico, se basa en la Segunda Guerra Mundial y está cargado de historia.





El protagonista de este escenario es un joven estadounidense destinado a la Primera División de Infantería de Estados Unidos, quien desembarcará en Normandía. A medida que el juego se desarrolle, el soldado y sus compañeros tendrán que recorrer Europa desde Francia hasta Alemania, superando distintos enfrentamientos en históricos lugares de la guerra, como las Ardenas o el bosque de Hürtgen.





La nueva edición del juego busca informar sobre lo que fue este conflicto bélico catalogado como el que más víctimas civiles dejó. De esta manera, notamos que no se enfoca únicamente en el objetivo de entretener.





Por otra parte, el Call of Duty: WWII arrasó en ventas en sus primeros días de lanzamiento, convirtiéndose así en el mejor juego completo vendido en formato digital en su primer día de venta para PlayStation 4.





Alcanzó los 500 millones de dólares en ventas a nivel mundial en sus primeros tres días en el mercado. El último producto de la empresa de videojuegos estadounidense Activision dio como resultado el mayor número de usuarios conectados en consolas y PC en la historia de Call of Duty.





"Retamos a nuestros jugadores a que volvieran a reunir a sus escuadrones y ellos respondieron al llamado, con el más alto número de participantes que hemos visto en la actual generación de consolas y PC", dijo Eric Hirshberg, CEO de la marca.





Los desarrolladores volvieron a apostar a la Segunda Guerra Mundial como ambiente para el juego, luego del rotundo éxito que generó quince años atrás, cuando la primera versión del Call of Duty tomó como escenario este conflicto. "Call of Duty: WWII devuelve la franquicia a sus raíces y los resultados han sido increíbles, logrando el doble de ventas durante su primer fin de semana con respecto al año pasado, y registrando el récord de descargas", resaltó Activision en un comunicado.





Según explicaron desde la desarrolladora, la cifra conseguida en sus primeros tres días está por encima de los datos de estrenos en taquilla tan destacados como "Thor: Ragnarok" y "Wonder Woman" en forma conjunta. Esta versión también incluye el "Modo Zombies", que toma como modelo los juegos spinoff de la franquicia dedicados a combatir a estos monstruos.





Este formato es cooperativo y cuenta con una historia de corte más "místico", aunque manteniendo la Segunda Guerra Mundial como escenario de fondo. Call of Duty: WWII está disponible para PlayStation 4, Xbox One X y Xbox One. Para los fanáticos de PC, el juego también está actualmente en Steam.





Proyecto argentino, fi nalista en concurso de la NASA

Un equipo argentino diseñó una innovadora solución de rescate con cascos de realidad aumentada y quedó entre los proyectos finalistas elegidos por la NASA. El sistema serviría para realizar trabajos de asistencia en zonas de desastres naturales. Los argentinos Charly Karamanian y Alejandro Bollana crearon el proyecto llamado QEBELS Network, finalista del desafío CubeSat de la agencia espacial estadounidense. "Desarrollamos un casco de realidad aumentada para recibir datos de los nanosatélites y drones. Esa información se recibe y envía mediante láser infrarrojo y de manera portátil, sin tener que usar grandes telescopios, ésa es una de las principales novedades más destacadas", detalló Karamanian.





PES 2018, en la calle con gráfi cos más evolucionados

El PES 2018 salió al mercado y busca competir con su histórico contrincante, el FIFA. Se aproximan las fiestas y los regalos ya empiezan a aparecer. El clásico juego de fútbol de Konami, el Pro Evolution Soccer versión 2018 fue presentado con nuevos y mejorados gráficos y, de esta forma, quiere posicionarse entre los mejores. El FIFA 18, de EA Sports, es su principal competidor y luce en su tapa a Cristiano Ronaldo. Mientras tanto, el nuevo PES apostó por las figuras del Barcelona para ilustrar su portada. Para esta edición, Konami cerró trato con Rodolfo De Paoli y Diego Latorre como nuevos comentaristas argentinos en el juego.





Tras un error, Twitter suspendió la verifi cación de cuentas

Twitter suspendió la verificación de cuentas luego de haber "aprobado" a un usuario neonazi estadounidense. Por esta situación, la red social decidió revisar el sistema con que asigna el "tilde azul" a los perfiles de políticos, artistas y celebridades. "Reconocemos que hemos creado esta confusión y debemos resolverla", informó Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter.





Nuevas funciones de control parental en YouTube Kids

YouTube Kids, la versión para niños de la plataforma de videos, incorporó nuevas funciones para que los padres puedan tener mayor control sobre el contenido que ven sus hijos. Ahora los mayores podrán elegir qué puede ver cada chico según la edad. Con la nueva actualización, los padres recibirán información detallada sobre los videos para analizar si es apropiado o no para los menores. Estas nuevas opciones se suman a otras herramientas como el control de sonido y temporizador que ya estaban disponibles. Desde su lanzamiento, esta aplicación sumó más de 70.000 millones de visitas.





Fuente: cronica