Quedó estéril luego de abortar 17 veces en seis años

Según el diario La Vanguardia, la jefa de ginecología del hospital Shiyan de Maternidad y Atención Médica Infantil Zhao Quin, explicó a los medios que se advirtió a la paciente que tuviera el bebé pues, de no hacerlo, probablemente no podría volver a concebir en un futuro.



Tras examinarla a fondo, los médicos detectaron que el útero de la mujer se encontraba "muy dañado" después de pasar por todos los procedimientos de forma muy seguida.



Pese a ser consciente de su situación, la mujer decidió seguir adelante, ya que aseguró que no pensaba casarse y a día de hoy se veía incapaz de cuidar un hijo.



Xiao Ju, nombre falso al que atribuyeron a la paciente los medios locales, tenía tan sólo 21 años cuando se sometió al primer aborto. Por entonces, la chica empezaba a salir con su novio, su actual pareja al día de hoy. Los dos reconocieron a los médicos que no usan anticonceptivos ni tienen intención de hacerlo.



La médica se dio cuenta que el revestimiento del útero de la mujer era "extremadamente delgado, como un pedazo de papel, debido a los repetidos abortos que había tenido". Los especialistas indicaron que era una "clienta habitual" en el departamento de ginecología del hospital, con un promedio de casi tres abortos por año.



Fuente: telefenoticias