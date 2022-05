Qué ves: el test viral que revela si sos una persona práctica

Aquí hay un buen ejemplo de esto. ¿Qué ves en el imagen? ¿Un mono trepándose a un árbol o el perfil de un tigre?

Esta imagen puede interpretarse de diferentes maneras y lo que cada uno interprete revelará mucho sobre nuestra personalidad, según indica el sitio Newsner.

¿Qué es lo primero que ves?

¿La cabeza de un tigre?

Si lo primero que viste es la cabeza de un tigre, ello puede significar que eres una persona muy práctica, que tenés una buena capacidad analítica y que sos comprensivo.

Una vez que aceptas una tarea, harás todo lo posible para realizarla. Pero a veces puede que estés demasiado enfocado en tener que hacerlo a tu manera. No olvides escuchar a los demás, te ayudará a desarrollarte. También puede ser bueno que seas más empático con tu entorno.

Pueden resultarte difíciles los cambios y que las cosas se modifiquen totalmente de un día para otro. A veces necesitas adecuarte mejor a lo que ocurre. Pero el resultado será exitoso, porque nunca te rindes. No te olvides de ser humilde por el camino.

¿Un mono en un árbol?

Si lo primero que ves es un mono en un árbol, puede significar que sos muy creativo, siempre tienes ideas nuevas e innovadoras. Pero cuidado, para tener éxito con esto tenés que organizar tu vida diaria porque parece que no tenés tiempo para nada.

También eres una persona capaz de resolver cualquier problema, no importa lo difícil que sea. Esto puede deberse, sobre todo, a tu lado creativo que te ayudará a salir de situaciones complicadas. Eres consciente de que cada paso que das en la vida te ayuda con tu desarrollo personal.

Pero no te olvides de prestar atención a lo que sucede a tu alrededor, estar demasiado atrapado en tu burbuja no siempre es bueno. Tus amigos te necesitan, así que no te escondas. Dicho esto, eres una persona a la que le resulta fácil hacer nuevos amigos, y te haces querer.