Qué significa que tu pareja siempre quiera saber dónde estás

Además ¿Quiere saber las contraseñas de tus dispositivos o redes sociales? es otro signo de que no confía plenamente en ti. Otra de las situaciones muy comunes que suceden con las parejas inseguras es cuando estás hablando por teléfono y trata de estar cerca para poder escuchar lo que dices.

¿Te llama más de siete veces al día y pregunta dónde y con quién estás?, probablemente una señal de alerta y evidencia de inseguridad de su parte, y no solo eso, podría ser una persona obsesiva compulsiva.

No debe malinterpretarse, si te llama durante el día para preguntar cómo estás, puede significar que le importas. No todas las personas tenemos el mismo concepto de las relaciones de pareja. Pero el interés por la otra persona no siempre es amor.

En la comunicación que existe durante el día, la clave es delimitar y tener la capacidad de discernir cuándo es excesivo y cuándo no.

Si crees que ocurre muchas veces durante el día, es momento de que comiences a analizar la situación para saber si se trata de exceso de control o celo.