¿Qué significa que tu pareja no te bese durante el sexo?

Por eso, cuando tenemos sexo, es natural besar a nuestra pareja sexual, ya que se está compartiendo un momento de plena intimidad y cercanía. Sin embargo, es cierto que hay veces en las que esto no sucede y hay una señal que nos está dando.





"Besar es una de las actividades más íntimas en una relación. La gente lo hace voluntariamente, ellos escogen lanzarse a este sensual y erótico compromiso. Cuando la gente duda en hacerlo, es una señal negativa en la relación", aseguró el doctor Marty Klein a Empowher.





Besar es tan importante que, no hacerlo, puede provocar el rechazo y el conflicto entre esas dos personas, en especial si no sucede durante las relaciones sexuales.





Los besos apasionados encienden la llama entre las dos personas, por eso, los expertos aseguran que si no les surge el instinto natural de hacerlo, esto estaría indicando que algo está realmente mal.





Por su parte, Clint Carter, columnista de Women's Health, asegura que si estás conociendo a alguien y no quiere besarte durante el sexo, la relación está destinada al fracaso. En cambio, cuando tenés una pareja estable y no existen los besos, probablemente se trate de que está concentrado en otra cosa y las caricias o los toqueteos no sean su atracción principal.





Si creés que esto está afectando a la relación que tenés con esa persona o pareja, es importante que intentes comunicárselo, para que puedan tener un diálogo abierto al respecto y encontrar el punto que está ocasionando que no puedan disfrutar de los besos.





Fuente: mundotkm