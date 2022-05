Qué se sabe de la hepatitis infantil aguda que preocupa al mundo

La Organización Mundial de la Salud, según un reporte de hoy, no ha encontrado relación entre los casos de este nuevo tipo de hepatitis aguda infantil y el consumo de algún tipo de alimentos, medicamentos o la vacuna contra la COVID. Asimismo, aclaró que "no hay nada que indique una relación con la vacuna contra la COVID puesto que una gran mayoría de los niños (en los que se ha detectado la enfermedad) no han recibido esta vacuna".

Ya se había anunciado que en los enfermos no se hallaron ninguno de los virus causantes de los distintos tipo de hepatitis conocidas (A, B, C, D, o E) y tampoco bacterias que provocan la gastroenteritis en niños.

El 15 de abril la OMS notificó la aparición de este brote de hepatitis aguda de etiología desconocida, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se presentó en niños pequeños que, en principio, no presentaban ninguna patología. Allí es donde se acumulan la mayoría de los casos, pero ya se han detectado en otros países de Europa y en Estados Unidos.

¿Podría estar involucrado el COVID19?

La respuesta a esta pregunta es incierta, aunque se sospecha que la pandemia cambió el desarrollo habitual del sistema inmunológico de los niños. Debido al aislamiento y al predominio del COVID19 entre los virus a los que los chicos estuvieron expuestos, bajó la infección por otros virus comunes, como es el caso del adenovirus.

Justamente, se han detectado adenovirus en al menos 74 casos de esta Hepatitis. El SARS-CoV-2 se identificó en 20 casos de los que fueron sometidos a pruebas. Además, en 19 se detectó una coinfección de SARS-CoV-2 y adenovirus. Pero no hay pruebas de que el COVID19 sea la causa.

Los adenovirus son un grupo de virus muy comunes que se transmiten entre personas como el COVID19, y suelen causar infecciones del aparato respiratorio y digestivo, en particular en niños. La vocera de la OMS explicó ayer que "es muy inusual que un adenovirus cause este tipo de síntomas tan severos" y que por ello es importante seguir haciendo pruebas de diagnóstico sistemáticas para causas infecciosas y no infecciosas.

Cuáles son los síntomas

La hepatitis es una inflamación del hígado que cursa con una elevación en la sangre de unas proteínas llamadas transaminasas. Dentro de sus causas están los virus. La hepatitis por virus A, muy contagiosa, logró controlarse en casi todo el mundo gracias a la vacuna, que está en el calendario nacional de vacunación. La hepatitis B- que se transmite casi siempre por sangre y fluidos corporales- y las llamadas C, D y E son también de origen viral y de mayor gravedad,

En el caso de esta hepatitis de origen aún desconocido, los afectados hasta ahora tienen entre un mes y 16 años, con síntomas como dolores abdominales, diarrea, vómitos, coloración amarilla de la piel y un nivel elevado de enzimas hepáticas, aunque no tienen fiebre. Ante la aparición de alguno de estos signos, se aconseja acudir a un centro médico para ser evaluado por un pediatra.