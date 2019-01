Qué proyección: el final de "Game Of Thrones" tendrá récord de producciones

Los seis episodios finales de "Game of Thrones" serán el plato fuerte de un "universo series" que en 2019 volverá a romper su propio récord en cantidad de producciones, con esperados estrenos, nuevas temporadas de programas populares y una batalla feroz en el campo del streaming.

"Es un tiempo en el que van a sobrevivir las marcas más fuertes", afirma John Landgraf, CEO de la cadena FX y una suerte de gurú de la televisión cuyas palabras suelen ser escuchadas con atención en la industria estadounidense.

Landgraf acuñó el término de "Peak TV" para esta etapa de la pantalla chica, en referencia a un "pico" tal en la cantidad de producciones que hace imposible para el público estar al tanto de todas; sencillamente no hay suficiente tiempo libre.

En su recuento anual -tanto de estrenos como de nuevas temporadas de series de habla inglesa-, el ejecutivo afirmó por estos días que en 2018 vieron la luz 495 producciones; ocho más que en 2017 y con un ritmo de crecimiento que no desacelera sino todo lo contrario.

Landgraf pronostica que en 2019 podrían estrenarse entre 520 y 530 series, en particular por el aumento de las plataformas de streaming y el descomunal monto con el que cada una de ellas cuenta para filmar.

En ese terreno, Netflix y Amazon tendrán ahora más competencia con el desembarco de Disney+, Warner y Apple.

Con tal cantidad de programas para ver por año, las casas productoras recurren a la segmentación y así las series de subgéneros que antes eran una excepción, como el de superhéroes, el drama histórico o el de ciencia ficción, suman ahora decenas de exponentes.

En ninguna lista de lo más esperado de 2019 falta la épica "Game of Thrones", la serie más popular y premiada de la historia cuya octava y final temporada estrenará en abril por HBO.

Allí, también desde abril, se verá la séptima y última temporada de "Veep", la comedia política protagonizada por la genial Julia Louis-Dreyfus.





Embed

Entre las muchas propuestas del canal premium que le planta cara a las plataformas se destacan la tercera temporada de la serie criminal "True Detective"(desde el 13 de enero con Mahershala Ali como protagonista), la segunda entrega del éxito "Big Little Lies" con la incorporación de Meryl Streep y el esperado estreno de la adaptación del cómic "Watchmen".

Netflix, que en 2018 invirtió 13.000 millones de dólares en contenido original, tendrá la séptima y última temporada de "Orange is the New Black" entre junio y julio, la tercera entrega de "Stranger Things" para mitad de año, la tercera de "The Crown", la quinta de "Peaky Blinders", la segunda de la serie de David Fincher "Mindhunter" o la continuación de la alemana "Dark".





Lo nuevo de "Black Mirror" o de éxitos españoles como "Élite" y "La casa de papel" también tendrán un lugar dentro de su inmenso catálogo, al que tampoco le faltarán novedades: la basada en un cómic "Umbrella Academy" y la de fantasía épica "The Witcher" -con Herny Cavill de protagonista- son dos de las más comentadas.

Amazon traerá, entre muchos otros contenidos, la segunda temporada de "Homecoming" con Julia Roberts y varias con anclaje en la fantasía: la segunda temporada de "American Gods" y los estrenos de "Good Omens" (con Michael Sheen y David Tennant), "Carnival Row" (Orlando Bloom y Cara Delevingne) y "The Boys" (Kark Urban, Elisabeth Shue).





También se esperan con expectación la tercera temporada de "The Handmaids Tale" (por Paramount y Flow en la Argentina) y la serie derivada del universo de "Star Wars", "The Mandalorian", que estrenará en la segunda mitad de 2019 en el hemisferio norte en la nueva plataforma Disney+ (aún no se sabe dónde se transmitirá en nuestro país).

En el plano nacional sobresalen la segunda temporada de "El jardín de bronce" con Joaquín Furriel (HBO), "El Marginal 3" a fin de año (Underground y TV Pública), "El Tigre", serie sobre un sindicalista con Julio Chávez (Pol-ka, El Trece y Flow); y "Monzón", sobre la vida del legendario boxeador (Space).