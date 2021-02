Qué hacer si tu perro tiene pesadillas

Es una situación muy común. Tu perro está durmiendo plácidamente y de golpe, lo escuchas emitir ladridos bajos, llora, mueve la pata, los mofletes y las orejas, y entreabre los ojos. No te preocupes. Al igual que los humanos, ellos también tienen pesadillas. En ese momento, nuestra mascota está en una fase profunda del sueño, denominada REM. Tal vez por no dormir bien o dormir poco, porque no se siente cómodo en el lugar o porque quizás está tenso por alguna situación puede, como a cualquier persona, ocasionarle este tipo de ensueños angustiosos.