¿Qué es la enfermedad del SIBO y cómo se trata?

Esto puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo problemas con la motilidad intestinal, la dieta, el uso prolongado de antibióticos, o enfermedades que afectan el sistema inmunológico.

¿Cuáles son los síntomas del SIBO?

Dolor abdominal, cólicos o hinchazón

Diarrea o estreñimiento

Distensión abdominal después de las comidas

Gases y flatulencias excesivas

Náuseas y/o vómitos

Reflujo ácido

Fatiga y debilidad

Pérdida de peso inexplicable

Deficiencias nutricionales, especialmente de vitaminas B12 y D

Mala absorción de grasas y carbohidratos





¿Cómo se trata el SIBO? El tratamiento del SIBO generalmente implica una combinación de cambios en la dieta, suplementos nutricionales y antibióticos específicos que matan a las bacterias en el intestino delgado.

Algunos alimentos que son ricos en carbohidratos pueden alimentar el crecimiento de las bacterias en el intestino delgado.

Por lo tanto, se recomienda seguir una dieta baja en carbohidratos fermentables (FODMAP) durante el tratamiento del SIBO. Además, se recomienda evitar el consumo de alcohol y tabaco, y limitar el consumo de alimentos procesados y azúcares refinados.

Desde principios de mayo, Lola Latorre comentó a sus seguidores que venía padeciendo fuertes dolores estomacales. En su último viaje a Miami, la joven influencer reveló en su cuenta de INSTAGRAM cuáles eran los síntomas que sufría: “No sé qué le pasa a mi pancita, me vengo sintiendo supermal, ahora con Feli (su novio) vamos a cenar y no sé qué comer, todo me cae mal”.

La hija de Diego y Yanina Latorre regresó al país y como los síntomas continuaban decidió consultar a un médico. Por la mañana, la joven anunció en su perfil de Instagram que fue a hacerse un test para detectar si sufría SIBO o no.

“El estudio que me hice el otro día que les había contado me dio positivo. SIBO positivo me dio, así que ahora empiecen a mandarme todas las dietas que tengo que hacer”, reveló Lola Latorre.