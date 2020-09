Puso en venta sus juguetes para poder comprar una tablet para sus clases virtuales

Desde que iniciaron las clases en línea el pasado 24 de agosto, muchas familias han afrontado numerosos problemas: no contar con Internet, o con suficientes megas; no tener dispositivos; no saber sintonizar el canal de televisión; o las fallas técnicas de audio y video, son sólo algunos de los quebraderos de cabeza que han sufrido tanto padres como alumnos.

Sin embargo, esta situación insólita a la que nos ha arrastrado la pandemia también ha impulsado la solidaridad ciudadana, y a través de redes sociales hemos visto gestos desinteresados y altruistas de personas que quieren ayudar a los niños de familias humildes a continuar las clases a distancia.

Así ocurrió recientemente en Tamaulipas, donde la situación de un estudiante de 11 años movilizó a los usuarios en redes sociales.

Mario, un alumno de sexto de primaria que reside en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero, decidió vender todos sus juguetes para comprarse una tablet y seguir sus clases online. Aunque al principio su madre le dejaba el celular, llegó un momento en que no pudo prestárselo más porque lo necesitaba para trabajar.

“Se lo prestaba al inicio, pero el celular me ayuda mucho al trabajo. Le ayudo a una persona a vender tenis y también así me piden baguets”, explicó Prudencia Lara, madre de Mario.

A finales de marzo, con la irrupción de la pandemia y el cierre de las escuelas, la economía de la familia se vio realmente afectada. Ella vendía comida en varios planteles, y tuvo que dejar de hacerlo cuando se clausuraron los centros. El padre del menor, por su parte, es mecánico, y también ha perdido ingresos a causa del COVID-19.

Por ese motivo, para Prudencia Lara era importante estar pendiente del celular, ya que es el medio que utiliza ahora para hablar con sus clientes y ganar dinero. Sin ningún dispositivo con el que conectarse a la red, Mario decidió vender sus figuras de acción y pistolas para comprarse una tablet.

A las puertas de su casa, colocó una mesa de plástico sobre la que acomodó todos sus juguetes, entre ellos, muñecos de la serie Max Steel y Star Wars, y superhéroes como Batman o Spiderman. Después, escribió un mensaje en un letrero amarillo.

“Vendo mis juguetes. Necesito una tablet o un celular para mis clases. Ayúdame con tu compra”, redactó en letras grandes.

Para que la iniciativa de Mario llegara a más personas, su madre, Prudencia Lara, compartió una imagen de su hijo en redes sociales. La fotografía se viralizó en pocas horas, y una asociación les contactó para regalarles una tablet.

Según explicó Prudencia Lara en entrevista con Cultura Colectiva, las reacciones han sido muy diversas. Y aunque la gran mayoría de los usuarios les envió mensajes de ánimo y ayudó a compartir la publicación, otros dudaron de sus buenas intenciones.

A pesar de estos comentarios negativos, ella aseguró que no buscaban lucrarse con la idea de Mario.

“La intención era vender sus juguetes. Vino una muchacha con el celular en la mano para regalo en ese momento, pero le dije que no, nosotros no queremos lucrar con esto”, explicó a Cultura Colectiva.

Más allá de los comentarios negativos, ahora se sienten contentos, porque ya el estudiante podrá conectarse a sus clases en línea.