PUBG derrotó al Fortnite y es el mejor del año en Google Play

El 2018 fue un año muy especial para Google Play en Latinoamérica, aliados, desarrolladores y emprendedores contribuyeron con grandes innovaciones en la plataforma ofreciendo soluciones y mucho entretenimiento a millones de usuarios en toda la región. Estamos a pocos días de terminar el año y para festejarlo, Google Play comparte el contenido más importante de 2018 en aplicaciones, juegos, películas y libros.

La Mejor App: Drops: Learn 31 new languages. Con esta app, aprender idiomas se convierte en una actividad divertida a través de ilustraciones minimalistas y micro juegos.

El Mejor Juego del 2018

PUBG MOBILE. Aquí los jugadores tienen que recolectar sus propios vehículos y suministros para derrotar a sus contrincantes en un campo de batalla que obliga a los jugadores a entrar en una zona de juego que se va reduciendo para hacer la aventura más emocionante.

PUBG es un juego en el que 100 jugadores se lanzan en paracaídas hacia una isla remota de 8x8 km en un enfrentamiento en donde el ganador se lo lleva todo. Los jugadores tienen que localizar, recoger sus propias armas, vehículos y suministros, y derrotar a cada jugador en un campo de batalla rico en gráficos y en tácticas; el cual pone al límite a los jugadores dentro de una zona de juego que se contrae. ¡Prepárate para aterrizar, saquear, y hacer lo que sea necesario para sobrevivir y ser el último hombre en pie!

Gráficos de Alta Calidad y Audio HD: El poderoso Unreal Engine 4 crea una experiencia visual deslumbrante con grandes detalles, efectos de juego realistas y un mapa gigantesco en HD tipo Battle Royale. Siéntete totalmente inmerso en la acción mientras juegas con un audio de alta calidad, efectos de sonido 3D y un sonido envolvente de 7.1 canales.

Armas Realistas: Un arsenal letal de armas de fuego en constante crecimiento, armas cuerpo a cuerpo y objetos arrojadizos con trayectorias de viaje realistas que te dan la opción de disparar, golpear o incinerar a tus adversarios. ¡Oh! Por cierto, ¿te gusta el sartén? También lo tenemos.

Viaja con Estilo: Conduce una variedad de vehículos incluyendo carros, camiones, motocicletas y botes para dar cacería a tus enemigos, compite contra ellos para llegar a la zona de juego o escapa con rapidez.

Haz Equipo con tus Amigos: Sobrevive a la batalla con tus amigos. Invítalos y formen un grupo, coordinen su plan de batalla a través del chat de voz y preparen la emboscada perfecta.

Ambiente de Juego Justo: Potentes mecanismos anti-trampa aseguran un ambiente divertido y justo para todos los jugadores de PUBG MOBILE.

No es solo UN juego. Esto es un Battle Royale.

La versión actual soporta más de 500 dispositivos Android, incluyendo pero no limitado a: GALAXY NOTE8, SONY XPERIA XZ1, GALAXY S8, GOOGLE PIXEL2, GALAXY NOTE5, HUAWEI HONOR8, LG G5, REDMI 4A, HUAWEI P9, SONY XPERIA X, REDMI NOTE4.

Te mostramos además, el Top 5 de películas del 2018: Black Panther, Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok, Jumanji: Welcome to the Jungle y Deadpool 2

Top 5 de audiolibros del 2018: 12 Rules for Life por Jordan B. Peterson, Girl, Wash Your Face por Rachel Hollis, Fear por Bob Woodward, Becoming por Michelle Obama y The Outsider por Stephen King.

Además, este año los fans y los usuarios votaron por su selección de juegos y apps en Play. Te presentamos los resultados:

Juego: PUBG MOBILE

App: YouTube TV

Película: Avengers: Infinity War

También te compartimos los contenidos favoritos de Play en Latinoamérica:

iFood (Brasil)

Instafit (México)

Guiabolso (Brasil)

Mercado Pago (Argentina)

Rappi (Colombia)

Fuente: losandes