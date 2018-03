Prueban un gel anticonceptivo para los hombres y está cerca de lanzarse al mercado

En pocos días, en forma simultánea en siete países del mundo, comenzará un ensayo médico clínico que, de resultar exitoso, puede cambiar la manera en que millones de personas se cuidan de un embarazo no deseado.













Un total de 420 parejas voluntarias de Chile, Italia, Kenia, Escocia, Suecia, Inglaterra y EE.UU. probarán -durante cuatro años- la eficacia, el funcionamiento y la comodidad de un nuevo gel anticonceptivo masculino. Si funciona tal como piensan los investigadores, los varones podrán disponer de una nueva opción más "amigable" para poder planificar su paternidad, que se sumará a los dos únicos métodos hoy disponibles: la vasectomía y el preservativo.













El estudio, que está dirigido por investigadores del Instituto Nacional de Salud (NIH) de los EE.UU., y que es auspiciado por la ONG Population Council, intenta comprobar en detalle el funcionamiento y la eficacia que logra el uso por parte de las parejas de una dosis diaria de una combinación de dos hormonas: testosterona y una progestina sintética, bautizada "nestorona", que actúa de forma similar a la progesterona natural.









Según la doctora Diana Blithe, directora del Programa de Anticoncepción en el NIH, su uso es simple: "El hombre solo tiene que acordarse cada día de ponerse una pequeña dosis de gel. Y no, no se aplica sobre el pene, sino que debe esparcirse sobre los hombros o en el pecho o en un antebrazo".













"Hace ya muchas décadas que se trabaja en anticoncepción hormonal, pero aunque se avanzó muchísimo con las mujeres, no pasó lo mismo con los varones. Esto ocurre, en parte, porque las dosis necesarias para lograr disminuir la cantidad de espermatozoides tuvieron algunos efectos secundarios molestos que hacían disminuir la adherencia al método por parte de los varones", le explicó a Perfil Silvia Ciarmatori, jefa de Planificación Familiar en el Hospital Italiano y presidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción.













"Lo que tratan de lograr con este trabajo es un anticonceptivo ideal, que incluye varios requisitos: una alta tasa de efectividad, que no esté vinculado al coito, que sea sencillo de usar y que sea reversible si el usuario quiere. Y los dos métodos de los que hasta ahora disponen los varones no son ideales porque no son fácilmente reversibles y requieren un procedimiento invasivo o porque está íntimamente vinculado con el acto sexual. Por eso se está probando este nuevo camino hormonal".









Análisis. Para los especialistas el desafío es encontrar la dosis correcta de hormonas que funcione. "La OMS viene promoviendo este tipo de prevención hace ya treinta años. Se intentó con inyecciones de testosterona, pero para provocar el efecto de azospermia, la disminución efectiva de la cantidad de espermatozoides, se necesitaban dosis muy altas y eso traía aparejados algunos efectos secundarios molestos, como alteraciones del sueño, seborrea y piel grasosa", explicó Gastón Rey Valzacchi, ex presidente de la Sociedad Argentina de Andrología y director médico de Procrearte.













"En este nuevo ensayo se disminuyó la cantidad de testosterona y se la combina con otra hormona sintética que tiene una mayor vida media. Y además se logró una formulación que facilita su aplicación, una vez al día y en forma de gel, lo que evita las inyecciones de pruebas anteriores que eran bastante molestas".













Para el doctor Silvio Tatti, jefe de Ginecología del Hospital de Clínicas, el gel "parece un método prometedor, pero creo que es importante que se compruebe en detalle que realmente sea reversible. También hay que estudiar para qué edad de usuario se recomienda: no es lo mismo que lo emplee un chico de 18 que un adulto de 50 años".









¿Hay suficiente mercado?













Si antes solo la mujer era quien decidía el método anticonceptivo a emplear, hoy la tendencia está cambiando. ¿Está el hombre abierto a probar un nuevo método de control de la natalidad? Los expertos coinciden en que hay un mercado posible para esta alternativa en forma de gel. "En diversos estudios de opinión hechos en Argentina y en el mundo, entre el 30% y el 50% de los varones manifiestan que tienen la intención de participar en forma activa en la planificación familiar", dijo Ciarmatori.









"Hay algunos candidatos a usar esta futura nueva alternativa. Si estas pruebas resultan exitosas -podrían pasar al menos cinco años antes de una posible llegada al mercado- sería una opción interesante para parejas estables, en las que la mujer tenga alguna dificultad con los métodos clásicos".









Para el doctor Silvio Tatti, jefe de Ginecología del Hospital de Clínicas, otro detalle clave para el futuro éxito del método es verificar si pese a que disminuye considerablemente la cantidad de espermatozoides a menos de un millón por mililitro de semen, que se considera un umbral seguro, no se afecte la calidad de los mismos y su posibilidad de fecundación.













"De todos modos me parece que en países como Argentina es algo difícil -culturalmente hablando- que el varón elija un método anticonceptivo de aplicación diaria: la adherencia, aun en mujeres, es algo difícil de lograr".