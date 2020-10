"Préstame tus orejas": Tyson lanzó una nueva canción para su vuelta al box

El boxeador estadounidense Mike Tyson lanzó el pasado fin de semana una canción que grabó junto al grupo de producciones musicales Tiki Lau y que podría ser la que suene en su caminata al cuadrilátero antes de su primera pelea tras 15 años fuera del ring, informa el portal TMZ.

El legendario excampeón mundial de los pesos pesados le puso la voz a la composición que lleva su nombre entonando versos como: "He sido el más salvaje, he sido el más loco, he sido el peleador más escandaloso, violento y destructivo que jamás haya vivido".

"Una estrella internacional, un señor de la guerra que te arrancará el corazón, y adivina qué, ¡soy Mike Tyson!", continúa la letra. Y añade: "Préstame tus orejas o voy a comérmelas", haciendo alusión al mítico combate contra Evander Holyfield en 1997, cuando le mordió la oreja a su oponente.

El regreso al ring de 'Iron Mike', de 54 años, está previsto para el próximo 28 de noviembre, cuando enfrentará a su compatriota Roy Jones Jr., de 51, en el Dignity Health Sports Arena de Carson (California).

Fuente: actualidad.rt