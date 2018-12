Prestá atención: WhatsApp te puede cerrar la cuenta para siempre

"Vender, revender, alquilar o cobrar" por el servicio que ofrece grautitamente WhatsApp o recopilar información sobre otros clientes también puede acarrear sanciones, al igual que "transmitir un virus o código informático dañino". De hecho, la empresa recuerda que cada persona es responsable de "mantener la seguridad de su dispositivo" y tendrá la obligación de notificar de inmediato "cualquier uso no autorizado o falla de seguridad".







Las razones que empujaran a la empresa a desactivar las cuentas es incurrir en "conductas sospechosas o ilegales, incluido fraude", así como para combatir la publicidad encubierta y el 'spam'. Asimismo, se reserva el derecho de actuar contra usuarios que "promuevan o fomenten" conductas ilegales o inadecuadas como la "promoción de actos violentos", el envío de "comunicaciones ilegales" o la perpetuación de conductas "ofensivas desde el punto de vista racial o étnico".En este mismo sentido, la plataforma propiedad de Facebook especificó que la descarga de "add ons" para la app que no sean oficiales podría ser sancionado. Esto vale para aplicativos como "WhatsApp Gold" o "WhatsApp Plus" que permiten a los usuarios acceder a modificaciones no oficiales de WhatsApp como el color del texto o el tamaño de la fuente. También se refirió a otras actividades relacionadas al spam o las estafas, como la creación masiva de grupos donde se incorpora a cientos de personas.Sin embargo, cabe recordar que la decisión de revocar la suspensión es exclusiva de la empresa por lo que la mejor recomendación es atenerse a las reglas de buen comportamiento que demanda la compañía.infotechnology