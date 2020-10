Predicciones para esta semana: amor, trabajo y cambios en tu vida

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 17 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana.

ARIES

Hoy tu fuente de discordias serán las relaciones con los demás en general. Así que deberás plantearte alguna otra forma de llevar a cabo tus encuentros y tus tratos. Es importante que no te precipites en las decisiones y que las razones con tranquilidad. Porque a veces surgen nuevas ideas, tras reposarlas. Si todo está acordado de antemano, sigue tu percepción.

Amor: Tendrás un día especial, en el cual harás las delicias de tu pareja, Porque entre otras, podrás escucharla como se merece, y eso es lo principal en una relación. Disfrutad del buen ambiente.

Trabajo: Es afortunado que haya armonía en todos los planos y más en la profesión. Deberás realizar un esfuerzo para que todo sea más agradable y más armónico.

Cambios: Presta atención a temas económicos, porque hoy estarás de enhorabuena. Así que aprovecha y planifica todo con antelación.

TAURO

Hoy notarás que a veces tienes enfrentamientos inútiles con personas cercanas, a las cuales quieres muchísimo, pero siempre pretendes tener razón. Y eso no puede ser porque cada uno tiene su pedacito de razón. Hoy estás para ayudar a todos lo que se te acerquen, así que mantén la calma y la buena disposición. De esa manera todo será más fácil.

Amor: Necesitas hacer uso de tu romanticismo al máximo. Y de tu forma cariñosa y el afecto que profesas a los demás serán muy bien aceptados. Especialmente por tu pareja.

Trabajo: Hoy necesitas que la genialidad y la innovación formen parte de tu día. Y con ellos podrás realizar todo lo que tienes en mente. Disfruta de ello. Y prepara todo con antelación

Cambios: Lo que más necesitas transformar es tu propia personalidad y tu carácter. Así que aprovecha este día tan sugerente y veras como logras milagros no solo para otros sino también para ti.

GÉMINIS

Hoy, podrás llevar a cabo un sinfín de acciones, ya que será un día muy movido. Notarás que tu ingenio se acelera y que a la vez genera muchas ideas nuevas que te ayudarán en tu futuro. Además tu relación con los hijos o niños en general será fantástica. No pierdas de vista tus sueños, son muy importantes. Pronto todo cambiará.

Amor: Tu excesiva sensibilidad, a veces no te permite ver más allá de lo que tienen las demás personas. Necesitas abrirte y confiar más para sentir que hay muchas personas esperando una oportunidad.

Trabajo: Necesitas sopesar tus alternativas y también intentar que todo lo que razones sea con perfecta lógica; así evitaras irte “Por los cerros de Úbeda”.

Cambios: Es importante que tus sueños puedas ponerse en marcha. Pero para ello tendrás que deshacerte de muchos flecos sueltos que aún pululan a tu alrededor. Zánjalos de una vez por todas.

CÁNCER

Hoy deberás prestar atención a tus temas familiares. Además también estarán implicados los asuntos financieros e inmobiliarios. Es un buen día para tratar con asesores bancarios o con personas que te puedan aconsejar en todos estos temas. Es importante que lo dejes todo bien planificado. Y de esa manera tu tranquilidad aumentará.

Amor: La unión y el compañerismo son muchas veces más importantes que todo lo que parece adornos y amores superfluos. Es mejor que los mismos sean estables y amigables.

Trabajo: Tendrás que ponerte al día en muchos temas. Y lo principal será mantener ese ambiente de euforia y de armonía que regirá si sabes cómo conservarlo e incrementarlo.

Cambios: Tus proyectos necesitas de un cambio profundo. Y tu estabilidad también los necesita. Así que “Manos a la obra”. Después de hacerlo te sentirás mucho mejor.

LEO

Hoy, es un día, en el cual lo más importante será que te relaciones con tus contactos y que habléis de los temas que tenéis en común. Todo lo que tenga que ver con publicidad o con asuntos para dar mayor conocimiento de las actividades será muy positivo. Y será de gran ayuda, todo lo realizado días atrás. Ya que solamente perfilarás 3 o 4 cosas y ya estará todo listo.

Amor: Lo más importante es la profundidad del sentimiento Y todo lo que habéis compartido. Por eso cuando habláis siempre recordáis todos esos viajes y momentos juntos que os unen tanto.

Trabajo: Déjate llevar por tu inspiración y verás como todo se recompone y se pone en su lugar. No hace falta pensar tanto, solamente déjate llevar por tu corazón.

Cambios: La mayor transformación será la que mantengas en tus ocupaciones y en tu profesión; ya que llevas mucho tiempo en el que te enredas en lo mismo. Cambia de metas y de perfiles en tus proyectos.

VIRGO

Hoy lo más importante será la estabilidad. Y como contarás con armonía a tu alrededor, será mucho más fácil. Así que aprovecha para tratar todos esos temas de economía y/o financieros, que a veces se te escapan; y ante los cuales te cuesta decidirte. Es tiempo de tenerlo todo claro y de lanzarte a por todas. Así que sigue tus percepciones, y adelante.

Amor: Es necesario encontrar nuevamente la pasión y volver a tener esos sentimientos que tuvisteis al principio. Con ello daréis un salto increíble en vuestra relación.

Trabajo: tendrás que ocuparte de todo, pero de una manera más lejana, sin implicarte como lo hacías hasta ahora, porque así te sentirás con menos peso. Verás qué genial.

Cambios: Necesitas volver a mantener la alegría de poder viajar y cambiar de aires, Así que planifica con atención todo lo que te apetezca para dentro de un tiempo. Y esa ilusión te mantendrá con mayor felicidad.

LIBRA

Hoy podrás dedicarte a tus temas preferidos y a todo lo que se relacione con tu bienestar. Tal vez te apetezca descansar o relajarte. Un buen masaje es una opción. Y otra sería dormir hasta las tantas, si puedes permitírtelo. Pero no te esfuerces más allá de tus posibilidades, porque necesitas sentirte en forma y eso alegra la vida y tu personalidad.

Amor: Tu gran cariño es el secreto de todo. Y es el que mueve todo lo que abarca tu vida. Te sentirás con una gran alegría de poder dar el máximo de ti. Así siempre sorprenderás a todos.

Trabajo: necesitas organizar tú día a día de una forma más sencilla. Tal vez no te hayas parado a escribir como hacerlo. Es mucho más efectivo, que divagar sobre ello.

Cambios: necesitas un revulsivo para volver a valorar la vida tal como es. No intentes forzar nada. A veces es mucho más sencillo que todo fluya a tu alrededor. No siquiera pienses con tanta voluntad.

ESCORPIO

Hoy necesitas organizar tus metas y tus planes, que llevan guardados en tu interior mucho tiempo. Es hora de planificarlo mejor y de sacar todo lo que tienes de ingenio y talento. Y es el momento de dar “El do de pecho”. Porque sino nunca pondrás en marcha todo eso que tienes tantas ganas de realizar. Aprovecha que hoy tendrás más tiempo.

Amor: Aprovecha la vena romántica de este día y prepara una velada ideal a dos, que os haga recordar otros momentos felices. Podréis departir hasta las tantas. Esto os unirá más.

Trabajo: Necesitas solucionar ciertos asuntos bastante importantes; pero llevas días con mucho lío y todo esto se está enredando cada vez más. Piensa de forma sencilla y todo saldrá a flote.

Cambios: Lo más importante es que transformes radicalmente tu forma de relacionarte con los demás; especialmente con la pareja. De esa forma ganarás calidad de vida y te evitarás berrinches.

SAGITARIO

Hoy lo más importante será que lances tus proyectos, porque ya has profundizado mucho en ellos. Tendrás que hacer acopio de valor y sentirte con ganas de estrenarte y de que la vida no pase simplemente por tu lado, sino que a la vez puedas ser partícipe de ella y realizar actividades que te gustan y que te ayudarán a sentirte mucho mejor.

Amor: Tienes una nota armónica que puede aparecer en cualquier momento, siempre que sepas aprovecharla; así podrías conocer a alguien interesante. Pero deberías ser una persona positiva.

Trabajo: Todo fluirá como el cauce de un río y te sentirás con mayor calidad de vida. Así que organízate y disfruta de todo lo que la vida te ofrece. Es un tiempo distinto.

Cambios: Es un momento para cuidar de ti y de tu salud, tanto física como emocional. Lo más importante es que tengas en cuenta la alimentación y el ejercicio. Ya que serán bienvenidos.

CAPRICORNIO

Hoy tendrás que abrirte a los demás. Porque a veces estás demasiado dentro de ti y de tu interior. Es importante que contactes, que salgas, que te diviertas. Y que proyectes tus ideas a los demás para que sepan que tienes muchas genialidades que podrás poner en marcha tanto en la profesión como de manera personal.

Amor: Será un día muy amistoso y eso será gracias a tu ingenio para prever las situaciones y para advertir lo que va a suceder, como si fueras una persona con capacidades especiales.

Trabajo: Si mantienes tu ánimo en alto, y tu alegría de vivir; todo tiene visos de salir estupendamente. Así que confía y sal a comerte el mundo. Lo agradecerás más tarde.

Cambios: Posibles malentendidos en tus proyectos; calma. Deberías sentir la alegría y la felicidad de disfrutar de tu vida y de todo lo que tienes. Esto te ayudará a sentirte mejor.

ACUARIO

Hoy tendrás unos enormes deseos de conocer nuevas actividades y de aprender nuevos temas. Algunos los tienes en lista de espera y son “Ciertas asignaturas pendientes”. Otros son más personales y podrás desarrollarlos para sentirte con mayor plenitud y con una gran alegría interior. Así que no pierdas el tiempo y ponte a ello.

Amor: Es importante mantener la estabilidad y la armonía en todo momento; porque a veces por tonterías, todo puede saltar por los aires y eso no te conviene. Apóyate en tu simpatía.

Trabajo: Tendrás un poquito de todo, es decir, momentos buenos y otros no tanto. Pero tendrás la fortaleza de sacar todo adelante, ya que tu fortaleza es muy grande y tus ganas de hacerlo todo bien, también.

Cambios: La mejor opción hoy será prestar atención a tu familia y al hogar. Porque te necesitan más que nunca. Y eres el eje central sobre el que se mueve todo lo demás. Así que procura armonizar todo.

PISCIS

Hoy sentirás que necesitas un revulsivo, para que cambies del todo. Es decir, que querrás girar de tal forma que parezca que quieres “Dar la vuelta al calcetín”. Ahora podrás sentirte que eres quien organiza tu vida. Y tu vitalidad y ánimo estarán muy aumentados en cuanto a seguridad y a confianza. Así que aprovecha.

Amor: No te dejes llevar por tu ironía demasiado punzante, ya que esto podría estropear un ambiente bastante tranquilo y que sería muy satisfactorio, si pones más de tú parte.

Trabajo: No te esmeres tanto; simplemente presta atención y se consciente de cada paso que das en todo. Es la única forma de evitar errores nimios, que te harán perder más tiempo.

Cambios: Es un día ideal para sorprender a una persona muy querida. Así que podrás preparar una fiesta sorpresa o podrás hacerle una visita y departir como lo hacíais antes.

Predicciones numerológicas del día

Es un día especial para terminar un ciclo y empezar a atisbar otro. Lo que significa que podrás establecer pautas para ir cambiando todo lo que no te gusta o lo que ya no tiene sentido en tu vida. parte de tu vida. Para armonizar con todo ello y sentirte más a tono podría utilizar el color rosa-fucsia o rojo, aunque solamente sea para verlo cerca de ti. No hace falta que lo uses en el vestuario.

Deberás ser una persona dadivosa y muy enfocada a ser humanitaria también: celeste, y el amarillo.

Se están moviendo principalmente las energías de tierra, de fuego y de agua. Lo que significa que afectará más a los signos de: Virgo, Capricornio y Tauro y los de Aries, Leo, Sagitario y también a Cáncer, Escorpio y Piscis. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar las energías inarmónicas utiliza el color violeta.

Mensaje: Es un momento en el que te estás planteando un cambio de rumbo en tu vida. Y una serie de iniciativas que podrás tomar en breve. Será un día muy movido, porque todo girará a tu alrededor. Pero a la vez todo ello será muy positivo porque te ayudará a que tus asuntos se agilicen.

Atención: Tendrás que ocuparte de contactar con las personas más indicadas y que puedan colaborar y/o ayudarte en tus temas personales y profesionales. Muchas veces donde menos te lo esperas, surgirá alguien que te ayudará a sentirte con más apoyo.

ARIES: Es un día para poder prepara todo lo que quieras iniciar en breve y para dejar todo bien estructurado. Es un nuevo cambio de ciclo. Y toda la energía que pongas en ello te ayudará enormemente.

TAURO: Utiliza de una manera muy profusa tus corazonadas y tus percepciones, porque será las que te guiarán para todo lo que necesites iniciar y llevar a cabo, ya sea en solitario o con compañía.

GÉMINIS: Tu forma de comunicarte y de expresarte tomara hoy mucha importancia. Los contactos con hermanos y amistades de confianza tendrán mucha relevancia. Sera un día movido y muy divertido.

CÁNCER: Es un día para sentirte con más tranquilidad que otros días, porque todo se desarrollara más lentamente. Es como si te sentarás a ver la hierba crecer. Y ya sabes que eso es bastante lento. Pero así aprovecharas para tus sólidos planes.

LEO: Hoy todo se moverá demasiado deprisa, y a veces no te dará tiempo de verlo. Así que presta mucha atención y mantente con la percepción muy abierta para que no se escape nada.

VIRGO: Hoy podrás ocuparte de temas relacionados con la familia y con ciertos asuntos que necesitan de asesoramiento legal. Ya que es mejor “Prevenir que curar”. Así que tranquilidad y mucha consciencia.

LIBRA: Es importante que zanjes ciertos asuntos que llevan esperando a que los resuelvas, cuanto antes. Será muy importante que lo hagas, porque podrás pasar a otros asuntos más divertidos y placenteros.

ESCORPIO: Por fin te darás cuenta de que todo lo que has sembrado vuelve a ti. Y te dará mucha alegría recibir estos premios. Ya que a veces se te escapan de tu percepción. Y no logras entender porque sucede así.

SAGITARIO: Deberás dejar atrás ciertos asuntos que ya no se acomodan a tu nueva vida, ni a tu forma de ser. Esto te ayudará a sentirte mucho más vital Si en el camino encuentra alguien a quien apoyar, hazlo.

CAPRICORNIO: Podrás comenzar desde cero, como si tuvieras un pequeño renacimiento. Esto será muy agradable, porque a todos nos gustan las segundas oportunidades para rehacer la vida.

ACUARIO: Tendrás que darte cuenta de la manera en la que cooperas con los demás. Muchas veces lo haces por inercia; pero ahora deberás fijarte con mayor atención, para dar de ti el máximo. Solamente así lograrás avanzar en tu evolución.

PISCIS: Hoy te apetece estar en contacto con amistades o familiares queridos. Es un día para celebrar vuestra unión y para compartir confidencias. Disfruta y siéntete feliz por todo ello.