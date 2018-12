Predicciones 2019 sobre los famosos de Pitty la numeróloga

Con la seguridad y contundencia que la caracteriza, Pitty no duda: parejitas que se fortalecen, otras que atraviesan crisis, nacimientos, figuras con nuevos rumbos y reconciliaciones inesperadas van a ser los grandes protagonistas del año que viene. ¡Pasen y vean!







Lo que viene son cuestiones que tienen que ver con su niña, quizás va a estar un poco más relajada con ese tema y tal vez también empiece a sentirse mucho más cómoda en el amor. Para mí no está totalmente cerrada esa historia tan importante que tiene con su expareja (Martín Redrado) y creo que hay cosas pendientes. Marzo y abril van a ser meses muy importantes para ella, donde se definen muchas cuestiones y se fortalece".

"Parece que vienen vientos tranquilos para ellos. Es una pareja a la que todavía le falta asentarse un tiempo más. Aún tienen que trabajar para sortear algunas cuestiones. A él lo veo más enganchado que a ella. Y a ella la veo muy madura. Es un gran momento para la convivencia y para que ellos puedan encontrarse desde otro lugar. Veo que la pareja continúa. En febrero deberán cuidarse de las críticas y las crisis, todo lo que pasa una pareja normal. Es una relación por la que muchos no apostarían y yo los veo muy pegotes. Así que tendrán que sortear algunas pruebas pero creo que habrá una evolución. Apuesto a esta pareja".

Verónica Asad, a la que todos conocemos con Pitty la numeróloga, nos recibe en su consultorio y la encontramos abstraída por completo en su gran pasión: los números.Especialista en analizar el significado de los números y su relación con todo lo que nos rodea, la gurú de los famosos aceptó el desafío de Ciudad e hizo un recorrido por los nombres más destacados de la farándula para contarnos en exclusiva qué les depara el 2019 que se aproxima.Con la seguridad y contundencia que la caracteriza, Pitty no duda: parejitas que se fortalecen, otras que atraviesan crisis, nacimientos, figuras con nuevos rumbos y reconciliaciones inesperadas van a ser los grandes protagonistas del año que viene. ¡Pasen y vean!"Ella tiene para este año un número 6. Es divino porque es un número que tiene que ver con la familia. Es muy probable que ella quiera casarse: por ahí no lo hagan tan ruidoso, sino más perfil bajo y a último momento nos enteramos que hay una fiesta. Creo que la China tiene una gran oportunidad de volver a ser mamá aunque haya sido hace poquito. Eso le traerá una gran realización.A la pareja en sí se la ve consolidada. Se ve una pareja con continuidad. Creo que él va a estar con unos temas que todavía lo van a preocupar, que tienen que ver con temas personales, su familia y su historia. La pareja está 'recontra' unida y puede haber un bebé más en esa familia"."¡Qué terrible su 2018! Tuvo el año 7, fue duro, de padecer pero también de evolución. El año que viene va a tener el 8 y va a traer una gran transformación, una pareja nueva, un posible casamiento y hasta la posibilidad de otro hijo. Es una chica madura pero con un alma muy joven, que aprendió a sostenerse y a evolucionar. Va a ser un año muy lindo, con la posibilidad de mudarse también. Va a estar más fuerte en la conducción. El crecimiento viene y la evolución llega. Va a ser un año hermoso con posibilidades de conciliación de pareja. ¡No sé con quién, pero llega!"Pitty la numeróloga contó qué le depara el 2019 a Nicole Neumann"El 2018 trae el 8, que es la gran transformación, es un número de mucha fuerza. Mi primer consejo es que se mude, que siga modificando cosas que lo reinventen. Lo veo en la política, con mucha fuerza ahí, ofreciendo servicios, ayudando a la gente y haciendo cambios. Va a ser un año mucho más positivo que este, va a estar más plantado, sereno y con más seguridad en lo que él quiere hacer. Así que tiene que brindar con todo cuando lleguen las 12 y llegue el año 8, con una gran transformación"."Va a definir cuestiones que tienen que ver con su hija y su historia, su familia y su propia historia. Va a tomar más fuerza su programa de televisión y va a hacer cosas nuevas, que la van a fortalecer. La van a conocer, van a entender que ella es diferente a mucha gente, pero es simple."A Paula la veo divina, con un programa de tele nuevo, súper femenino y muy para la mujer, contenta, con una finalización de ciclo.Creo que ellos van a tener un hijo más, eso se ve seguro. Me acuerdo que en una de mis primeras predicciones sobre ellos dije que iban a tener tres hijos. Sigo pensando que va a haber tres hijos. Quizás ella quiera encargar a su bebé a fines de 2019 pero el destino tiene cosas sorpresivas y por ahí llega antes.Él va a estar haciendo un producto nuevo junto a dos profesionales importantes, que le van a traer mayor apertura. Se va a reinventar, siempre dije que para mí es el nuevo Adrián Suar. Es un año hermoso y va a estar muy ocupado trabajando"."Wanda no va a tener un año totalmente positivo. ¿Le va a pasar algo malo? ¡No! Ella tiene para el 2019 el número 7, de mayor aprendizaje. No es un número negativo, pero va a tener que lidiar con muchas cosas. Cuando uno está con tanto, el destino te dice 'stop, ¿por qué no te dejás de cargar con cosas?'. Ella es una chica que vino a esta vida a fortalecerse. Pudo sortear dificultades, pasó por las pruebas más grandes y se pudo fortalecer. Este año mi consejo es que hasta julio esté lo más quietita posible, que hasta ese mes no tome decisiones apresuradas.Con respecto a su familia, a Mauro se lo ve bien plantado con su familia, quizás tenga preocupaciones con respecto a su trabajo porque quiere tener más crecimiento.Le diría a Wanda, que es la cabeza de la familia, que trate de organizarse y no sobrecargarse para el 2019, que es un año para el banco de suplentes"."El 2018 fue duro para ella porque tuvo el 11 / 2, que fue un número terrible. El 11 es un número maestro y el 2 es la pareja. Entonces, el destino le dice 'usted va a tener que aprender a sostener lo que logre'. Y lo pasó. Pasó la prueba con fuego. Este año que viene va a tener el número más lindo de la numerología, el 12 / 3. En marzo tiene un despertar espiritual muy grande, de gran evolución. Va a ser un año divino para todo lo que quiera hacer a nivel laboral. Va a estar en un lugar más cómodo y mucho más animada. La pareja estará más consolidada, mejorando la relación y con un posible casamiento.Está la posibilidad de que haga dos productos que la van a poner muy contenta. Unos años más adelante, la veo en la política"."Va a tener el número 6. No quiere que la exijan, quiere divertirse, es una mujer que hizo todo lo que quiso en la vida con mucho sacrificio porque nadie le regaló nada. Es muy generosa, una mujer que pone luz donde pisa y que hizo bien las cosas.Este año va a ser de orden, tal vez tenga que resolver cuestiones familiares y cosas de papeles, tendrá que sacarse cosas del karma y no tener tanta presión. La veo entreteniéndose con alguien en lo afectivo. Creo que es un gran momento para eso. El año va a ser positivo y tranquilo así que si ella puede descansar haciendo pequeños especiales, le diría que lo haga. Es un año hermoso que tiene que saber disfrutar sin autoexigirse. A partir de junio, va a hacer dos o tres cosas que van a estar buenísimas"."A ella la veo con ganas de estar más estable. El año que viene va a tener ganas de viajar y hacer cosas nuevas en su profesión, de meterle más garra. El mes de mayo es buenísimo. Ella está todo el tiempo soñando, queriendo encontrarse y estar en armonía con ella misma. No sé si podría hablarte de una relación totalmente estable, no porque no vaya a funcionar sino porque la veo a ella más con ella. Cuando uno primero se amiga con uno, todo puede funcionar y a Jimena la veo en este proceso. La veo haciendo cosas muy importantes, incluso fuera del país"."Yo dije en un programa de tele que ellos iban a tener encuentros en el mes de noviembre y causaba risa porque parecía poco creíble... y sucedieron. Ojalá se puedan elegir porque ella tiene un año 3, que es hermoso, un año muy lindo para sentirse mucho más aliviada. Viene muy bien el mes de marzo. Va a tener propuestas laborales y dos o tres trabajos a la vez. Creo que es un momento donde Pampita se empezó a dar cuenta que el disfrute es lo más importante. Es una persona que tiene mucha luz, una guerrera de la evolución, la capacidad de resiliencia que tiene es maravillosa y es una mujer que tiene la posibilidad de estar bien en pareja. Y ojalá sea con Pico. Porque él también tiene un año 8 para el 2019 y le sale un hijo. Ojalá sea con ella.Creo que hay amor ahí. Hay una cosa muy fuerte y no se despegan. Sigo apostando a esa pareja. Espero que se elijan, depende de ellos pero hay una cosa muy fuerte entre ellos. Y él tiene muchas ganas de que las cosas le funcionen"."Tiene el número 1, que es volver a empezar. ¡Esta mujer es una leyenda argentina! Es maravillosa, tiene una energía topadora, que fortalece. Es un año de comienzos, todo vuelve a empezar. Creo que va a ser un año muy fuerte para Mirtha, en el que le recomiendo que no se autoexija. El 2019 será un año muy lindo, de comienzos y definiciones"."Una de las personas a la que yo veo con una pareja muy estable es al Pollo Álvarez y, seguido de eso, veo un bebé. Así que el 2019 le toca el número 5, que trae cambios y mudanza, un gran proyecto laboral en el mes 5. En lo que queda de este año ya va a haber propuestas y a mitad de año vamos a tener la novedad de la llegada de un bebé, que va a cambiar su vida, lo va a realizar y lo va a iluminar aún más".