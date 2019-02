Porqué el castigo es un método ineficaz de disciplina

Cada uno de los puntos está muy bien complementado en el libro con diversos ejemplos cotidianos de familias, para diferentes grupos etarios.

Y aún sin ver resultados, es decir, no consiguen modificar la conducta o que no se repita; muchos de ellos siguen esperando que en algún momento sí les dará resultado. ¿Cuesta entenderlo, o no?Por eso, muchos temen perder este control que consideran deben tener sobre sus hijos y por eso los castigan.También nos comparten la visión de diferentes autores para explicarnos porqué el castigo es un método de disciplina ineficaz, como por ejemplo:El empleo del castigo sólo ayuda al niño a desarrollar un mayor poder de resistencia y de desafío. (Children: The Challenge [Los niños: el desafío], doctor Rudolf Dreikurs. Hawthorn. 1964).(...) el castigo requiere control externo sobre una persona por medio de la fuerza y la coerción. Los agentes del castigo muy rara vez respetan o confían en la persona castigada. ("El caso contra las nalgadas". Brian G Gilmartin, Doctor en Filosofía, en Human Behavior, febrero de 1979. Tomo 8,Numero 2).(...) el problema con el castigo es que no da resultado, que es una distracción y que en vez de que el niño se arrepienta de lo que hizo y piense en la forma de enmendarse, se preocupa con fantasías de venganza. En otras palabras, castigar a un niño en realidad lo privamos del importantísimo proceso interno de enfrentarse a su propio mal comportamiento" (Haim Ginott).Señalar una forma de ser útil.Expresar una enérgica desaprobación (sin atacar el carácter del niño).Indicarle lo que usted espera de él.Demostrarle al niño cómo cumplir en forma satisfactoria.Ofrecerle una elección.guioteca