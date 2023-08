Tal como se ve en el video, las jóvenes amigas mostraron entre rosas que no pudieron contener, el insólito error en el tatuaje en la espalda de una de ellas. El tatuaje en cuestión consistía en una frase en inglés que la amiga de la tiktoker quiso tatuarse hace diez años atrás, la cual decía “Where the dreams come true”, que en español su significado es “Donde los sueños se hacen realidad”. Sin embargo, el tatuador de la joven cometió un grave error que alteró todo el sentido de la frase original.

“El pel... del tatuador le puso ‘Where breams come true’”, señaló la joven del TikTok, mientras mostraba la espalda de su amiga con el tatuaje mal escrito. En medio de las carcajadas de las dos amigas, la autora del clip agregó un dato que hizo estallar aún más a las jóvenes: “Ella tiene este tatuaje hace diez años”.

Las jóvenes no aclararon si se trató de un error de ortografía de la palabra en inglés por parte del tatuador o si fue una falla en el diseño, debido a que la B y la D minúsculas cuentan con la misma forma, pero se dibujan al revés. Lo cierto es que el tatuaje en la espalda de la amiga cobró un nuevo significado si se lo traduce al español, ya que “breams” es el plural de la palabra “besugo” (que es un pez de agua salada con un aspecto bastante particular y unos ojos de gran tamaño). Por lo que ahora, el significado del tatuaje sería: “Donde los besugos se hacen realidad”.

Las reacciones de los demás usuarios

El video que publicó la joven sobre el tatuaje mal escrito en la espalda de su amiga se viralizó dentro de la red social TikTok y logró alcanzar más de 43.8 mil reproducciones. Algunos usuarios también aprovecharon para dejar sus comentarios respecto a la divertida secuencia de las amigas.

“Lo peor es que en diez años nadie le leyó el tatuaje.”, comentó un usuario. “No se rían, es otro sistema de inglés británico. Cómo Heaven Music.”, bromeó un joven. “No puede ser.”, escribió una usuaria. "Me tienta mal.", escribió otro joven.