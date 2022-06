Por segunda vez en su vida, le depositaron medio millón de pesos por error

El hecho ocurrió el pasado jueves a las 15 horas, cuando el joven caminaba por la calle dirigiéndose a la cita que tenía con su psicóloga. Una llamada del interior llegó a su celular y, aunque no iba a hacerlo, contestó.

Esta alocada historia le ocurrió por segunda vez a Pablo Fernández, un joven oriundo de Buenos Aires. Es que, según él, su nombre es tan común que el alias usado en su cuenta de banco es sumamente confundible a tal punto de recibir mucho dinero por equivocación ¡dos veces!

El hecho ocurrió el pasado jueves a las 15 horas, cuando el joven caminaba por la calle dirigiéndose a la cita que tenía con su psicóloga. Una llamada del interior llegó a su celular y, aunque no iba a hacerlo, contestó.

Desde el otro lado del teléfono, un hombre con tonada le comunicaba que “por equivocación le habían depositado $600.000 en tu cuenta de banco”. En ese momento, su día cambió.

“Yo generalmente no respondo los llamados, pero ese lo atendí. Al toque me di cuenta que era alguien del interior. Cuando me dice que me habían depositado esa plata por error no lo podía creer, así que mientras seguía en la llamada entré al home banking y sí, me había llegado esa transferencia hace más o menos 15 minutos”, relató Pablo a un medio nacional.

Un gran detalle de esta historia es que no era la primera vez que le sucedía. Algunos meses atrás, otra persona se confundió y le envió 100 mil pesos. Según Pablo, su teoría lo lleva a pensar que el error se debe al alias que usa en la cuenta de banco.

“Yo tengo un nombre muy común entonces todos mis nombres de usuarios en redes sociales son malos, les tengo que agregar números o signos porque el resto están siempre ocupados. Cuando salió la opción de poner un alias en el banco estuve muy atento para ser de los primeros y lo logré: me puse ‘Fernández’”, contó sobre el momento en que, considera, cometió el error.

“Yo corroboro mil veces antes de pagar el alquiler, imaginate”, expresó entre risas luego de comentar que le parece descabellado que las personas realicen las transferencias rápidamente sin chequear los datos ingresados.