¿Por qué tomar alcohol nos hace aumentar de peso?

Para categorizar, las bebidas blancas como el vodka (37-42.5%), el ron (37-43%), el tequila(37-45%), son las que más calorías tienen, debido a su alta graduación alcohólica. El Fernet la que más valor calórico tiene (48% de graduación).

Consultadas sobre si hay alguna medida que se pueda tomar para consumir alcohol y no subir de peso, Latorraga recomendó que lo ideal para las mujeres es una copa de vino de buena calidad tres veces por semana, y, para los hombres, una copa por día. Simán dijo que no todos los alcoholes deben ser prohibidos; se puede permitir tomar cualquier alcohol siempre y cuando no sean en demasía.

"El alcohol y la mezcla influyen al subir de peso o a no poder bajar, incluso la mezcla sube la glucosa en sangre. Las gaseosas blancas y bebidas azucaradas más el alcohol elevan mucho los triglicéridos en sangre, que es una grasa que puede ocasionarnos problemas mayores", agregó sobre la mezcla la coordinadora del Servicio de Alimentación y Nutrición del Sanatorio Finochietto.

Sin embargo, para la médica cirujana Gacela Simán, no es un factor en forma directa, pero aclaró que si se mezcla un vaso de agua con una copa de champange o whisky no se va a aumentar de peso por eso, pero si se mezclan dos bebidas alcohólicas, más allá de los daños que se puedan producir, estos fijan las grasas y suman calorías.