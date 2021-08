Por qué la disfunción eréctil también afecta a los más jóvenes

Sabemos que el poder de la mente puede hacer estragos en el organismo y también, jugarnos una mala pasada. La sexóloga Viviana Wapñarsky (M.N. 24433) le explicó a Con Bienestar que muchas de las razones por las que, en jóvenes, no se responde adecuadamente ante los estímulos sexuales se pueden dar por “la ansiedad de desempeño en el acto sexual, que es como si fueran a rendir un examen. Eso los tensiona y les impide conectar con la otra persona. Otro motivo es la anticipación: cuando alguna vez en sus vidas vivieron esa no erección por cansancio, estrés o porque no le gustaba tanto la otra persona, temen que les vuelva a pasar y sólo conectan con su órgano sexual, están pendientes de si se erecta o no”.