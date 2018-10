¿Por qué cerramos los ojos cuando besamos a alguien?

Un estudio publicado en The Journal of Experimental Psychology y realizado por las psicólogas Polly Dalton y Sandra Murphy demostró que es muy difícil para el cerebro concentrarse en otros sentidos si tenemos estimulación visual que nos distraiga. Por ello, como resultado debemos cerrar los ojos para disfrutar físicamente de un beso.



Las pscicólogas descubrieron esto cuando le pidieron a los participantes que hicieran tareas de búsqueda de letras y aplicaron una pequeña vibracion en las manos. Quienes tenían tareas más complicadas no sintieron las vibraciones porque sus ojos estaban ocupadas y sus cerebros concentrados en ello.



Cuando nos besamos sucede lo mismo, no se siente tan bien si en realidad nuestros ojos nos distraen de otras sensaciones.





Fuente: emedemujer