Por estas razones un hombre deja de amar a una mujer

1. EN LUGAR DE AMANTE, TIENE UN PAPEL COMO DE MADRE





Algunas mujeres se preocupan demasiado por cuidar de su marido, de recordarle las cosas que él puede olvidar, tratarlos como un niño que se tiene que proteger demasiado, en ocasiones su enfocan tanto en ese papel de cuidadora, como su madre, que descuidan el papel de esposa amante.





2. EXCESO DE CONFIANZA





Es un hecho que en las parejas debe de haber confianza mutua, que se conozcan lo suficiente como para saber lo que le molesta y lo que no, que puedan habar sobre todos los asuntos con comodidad.





Existe un límite que no se debe cruzar nunca, cuando sentimos tanta confianza que podemos hablarle a nuestra pareja como sea, sin cuidar las palabras, hasta recurrir a las groserías, faltarse el respeto es abrir la puerta al desamor.





3. DESCUIDARSE





Se pueden dar los casos en que se tienen demasiadas preocupaciones y cosas por hacer, la casa, trabajo, los niños, nos podemos perder entre obligaciones y olvidarnos de nosotros mismo, estar desarreglados siempre porque no tenemos tiempo para nosotros. Es importante que sigamos cuidando, nuestro aspecto, salud y alimentación.





4. RENUNCIA A LA VIDA PROPIA





Es un error que muchas personas cometen entregarse en cuerpo y alama a la relación y dejar de lado nuestra vida, como si dejáramos de tener otros intereses aparte de la pareja, no se deberían de descuidar las amistades, las aficiones, mantener nuestras individualidad, una vida propia.





5. FALTA DE ESPONTANEIDAD





En ocasiones nos sentimos tan cómodos en nuestra zona de confort que somos incapaces de hacer algo que nos saque de ese lugar, no nos queremos arriesgar a otra cosa y preferimos lo conocido por seguro, es una actitud que puede llegar a enfadar.





6. INCOMPATIBILIDAD





Aquí no existe una razón específica, simplemente después de un tiempo de convivir se dan cuenta que no encajan bien, tienen intereses o gustos distintos que no pueden compartir porque son incompatibles, diferencias de opinión en las que no pueden lograr un punto medio.





7. INSATISFACCIÓN EN LA INTIMIDAD





En ocasiones algunas parejas se llevan bien en muchos aspectos, son excelentes compañeros, brindan apoyo, cariño, amor, pero en la intimidad no hay un verdadero entendimiento, y hay que aclarar que las relaciones íntimas no son lo más importante, pero si es un factor de mucho peso que los puede afectar si no se entienden.





8. DEMASIADA PRESIÓN





Algunos hombres se pueden sentir presionados por su pareja, sienten que la carga es mucha, no soportan tanta responsabilidad y eso hace que duden mucho en continuar hasta que terminan definitivamente y siguen con su vida ellos solos.





Fuente: enpareja