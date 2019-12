Por estas razones se perdió toda el agua que había en la superficie de Marte

Las columnas de polvo en forma de tormenta que se forman en Marte serían el fenómeno que podría explicar porque el planeta rojo perdió sus enormes reservas de agua.





Un reciente estudio reveló que dichas columnas de polvo pueden alcanzar una altitud de más de 70 kilómetros. Esto sería el causante principal que al parecer elevó las reservas de agua de Marte hacia la atmósfera y se evaporarán hasta desparecer por completo.





Las tormentas en Marte a gran escala también son conocidas como "eventos de polvo" y que rodean casi todo el planeta, afectándolo por meses. En 2018, una de estas columnas de polvo acabó con la misión del rover Opportunity.

El agua llegó hasta la atmósfera





Estudios liderados por Nicholas Heavens, de la Universidad de Hampton y el Instituto de Ciencias Espaciales, arrojan nueva luz sobre el extraño fenómeno y que causó la sequía en el planeta.





Indicó la investigación que las columnas o tormentas de polvo en Marte se alzan hasta las capas superiores de la atmósfera.





Los estudios publicados en Journal of the Atmospheric Sciences and JGR Planets profundizan en la posibilidad de que sean esas tormentas las que extrajeron el agua de la superficie y la arrojó a la atmósfera.

La MRO envió fotografías

La investigación se pudo realizar gracias a los datos recolectados por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) durante las últimas tormentas de polvo registradas en Marte. La sonda pudo enviar fotografías del fenómeno climático que puede durar meses.





Según los investigadores la radiación solar calienta las nubes de polvo y las eleva aún más. ¿Cuál es la explicación más detallada? Las moléculas de agua y el vapor se unieron al polvo en el ascenso. El agua llegó a las capas superiores de la atmósfera. Allí, la radiación solar rompió las moléculas de agua y sus elementos sencillamente se perdieron en el espacio.