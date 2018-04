"Póngase de rodillas": la violenta agresión de estudiantes a un profesor

El hecho ocurrió en la escuela Itc "Carrara" de Lucca, en Toscana. La filmación, captada por un compañero, muestra a los jóvenes, todos menores de edad, mientras agreden e insultan a su docente de italiano e historia de 64 años.





"Prof. no me hinche las pelotas. Ponga seis (la nota con la que se aprueba en Italia). Usted no entendió nada. ¿Quién es el jefe? Eh, ¿quién es el jefe?", dice, desafiante, uno de ellos. Luego, le insta: "Póngase de rodillas".





El estudiante intenta entonces agarrar la libreta del profesor y señala al docente, quien está atónito y como incapaz de reaccionar. En el fondo, se oyen las risas del resto de la clase.





Después de ese primer video, trascendieron otros. En uno se ve a uno de los estudiantes acercarse al profesor con un casco para golpearlo con un cabazazo. En otro, uno de ellos lanza la papelera contra la cátedra. Gritan insultos y obscenidades.





Ahora, las autoridades de la escuela presentaron una denuncia y dictarán la suspensión de los chicos.





"Estamos evaluando la suspensión hasta fin de año. Así que alguien repetirá el año", dijo Cesare Lazzari, el director de la escuela. "Son chicos sin motivación", agregó el director. "Pero necesitan entender cuál es el límite de las reglas mínimas. Además, las redes sociales alteran su percepción: con esta puesta en escena buscaban gratificación".





Ahora los tres deberán responder de los cargos de violencia privada y acoso, mientras una petición en internet que pide una ley sobre la violencia contra los docentes recibió más de 58 mil firmas.

Fuente: infobae