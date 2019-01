Poné un ajo abajo de tu almohada y tendrás importantes beneficios

Evita la gripe y el resfriado

Dormir con un ajo debajo de la almohada puede sonar una de las cosas más extrañas que se han escuchado, y parece salido de un mito urbano. Sin embargo, tiene asidero científico. ¿Para podría servirte? Pues resulta que tiene beneficios para la salud que no puedes ni imaginarte y te estás perdiendo cada día.Un estudio publicado por The National Institute of Health revela que consumir un diente de ajo al día previene ciertas enfermedades cardiovasculares, y tiene efectos anti tumores y anti bacterianos. Por si fuera poco, dormir con uno debajo de la almohada trae estos beneficios.

Ya que el ajo es un antihistamínico natural, mejora el sistema respiratorio y descongestiona las vías.

Mejora el sueño

El ajo es rico en zinc, que, entre otras cosas, mejora la calidad del sueño, ya que provoca un efecto calmante.

Mejora el rendimiento físico

El ajo estimula tu cuerpo de forma variada: durante el día mejora el rendimiento físico de tu cuerpo, pero durante la noche estimula el sueño, lo que te ayuda a descansar y contribuye aún a un buen estado físico al día siguiente.

Alivio de la tos

El ajo es un excelente expectorante, por lo que eliminarás las flemas que se encuentran alojadas en las vías respiratorias y mejorará la función de los bronquios.

Mejora la circulación





La vitamina B presente en el ajo potenciará la circulación sanguínea, previniendo coágulos de sangre.





Antibiótico natural

El sistema inmune no es el único beneficiado: las cicatrices o heridas cutáneas se ven protegidas por el ajo, que evita que se infecten.

Mejora las funciones hepáticas

El ajo elimina toxinas y depura el hígado. De la misma manera, las vitaminas A, B y C que contiene potencian las funciones hepáticas.

Retrasa el envejecimiento

El ajo es un excelente antioxidante. Comerlo de manera moderada te ayudará a regenerar células muertas en el organismo, convirtiéndolas en células productivas.





Fuente: Salud180