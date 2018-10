Poliamor en familia: embarazó a su novia y su suegra

El joven, quién no quiso revelar su identidad, contó a través de una carta que mandó al diario británico The Sun que peleaba mucho con su novia y decidieron mantener una relación abierta para comprobar si se extrañaban.



Entonces entró en escena su suegra. "La mamá de mi novia es una entrenadora fitness y toma clases en el mismo gimnasio al que voy. Luce como de 25 años", narró el joven.



Un día, mientras su pareja se encontraba fuera de la ciudad en la despedida de soltera de una amiga, la madre de ella lo invitó a su cumpleaños.



En una fiesta improvisada, él estaba ebrio y su suegra le pidió que se quedara en la habitación de invitados en vez de irse en un taxi.



Cuando ambos estaban limpiando y ordenando la casa, la situación terminó con ellos besándose.



"Me sorprendió, pero se sintió bien. Nos besamos más y terminamos teniendo sexo en la cocina", contó el hombre.



El hombre cierra su insólita historia con su novia y su suegra embarazadas: "Por el tiempo, sé que el de mi novia es mío y su mamá dice que ella no había tenido sexo con nadie en años".





Fuente: minutouno