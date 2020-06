Vamos a la playa: cuáles son las playas del Caribe que reabren al turismo

Lentamente, los destinos del mundo donde las tasas de contagio del coronavirus parecen más controladas empiezan a abrir sus fronteras. Entre protocolos sanitarios y nuevas medidas de seguridad, las playas del Caribe no son la excepción: varios destinos ya anunciaron la apertura al turismo​ internacional.

Es que la economía de muchos de estos lugares depende del flujo turístico.

Estados Unidos es un mercado importante para los destinos caribeños. Y American Airlines, por ejemplo, retomó la semana pasada las operaciones diarias desde Miami hasta Antigua, mientras que para la próxima semana se anunciaron vuelos a Kingston y Montego Bay, Jamaica​.

Veamos cuál es la situación de cada isla:

1. República Dominicana​

El Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR) informó que el país estará preparado para recibir visitantes internacionales a partir del 1º de julio.

“La industria turística dominicana está preparada para comenzar a recibir visitantes desde el 1 de julio de manera responsable y acatando las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales sobre higiene, sanitización y distanciamiento social” señaló el ministro de Turismo, Francisco Javier García.

“Desde el momento en que los visitantes lleguen a nuestro país, encontrarán que las medidas implementadas garantizan una experiencia segura y placentera para que puedan disfrutar de los atractivos que nos han hecho el principal destino turístico del Caribe”, agregó.

La mayoría de los hoteles en el país operarán con normalidad a partir de esa fecha.

Desde el gobierno se ha estado trabajando conjuntamente con empresas privadas desarrollando estrictas medidas de seguridad e higiene que garanticen la salud de la población y los turistas.

Además, aseguraron que los protocolos de seguridad de la industria turística ya están listos, han sido aprobados por las entidades públicas correspondientes y tienen características similares a los que ha establecido la organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar que la industria turística dominicana continúe siendo un referente de seguridad sanitaria en la región.

2. Cancún, Tulum y la Riviera Maya ​(México​)

Sobre la costa del Caribe, los puntos turísticos más conocidos de México, Cancún​, Tulum y Riviera Maya, abrieron sus "fronteras" a los viajeros internacionales.

Alrededor de un 20% de los 200 hoteles de la zona turística del Caribe mexicano reanudaron esta semanasu actividad con una reducida ocupación y con estrictos protocolos sanitarios.

El hotel Riu Palace Peninsula ha sido uno de los primeros en abrir sus puertas, mientras que el Riu Cancún lo hará el19 de junio, al tiempo que la actividad busca volver a la "normalidad" enCancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Los hoteleros estiman que durantejunio se llegará a una capacidad del 30% y que a partir de julio se ampliará con una agresiva campaña publicitaria para atraer el turismo nacional e internacional.

La reapertura hotelera se hace con la implementación de un protocolo Post-COVID que ofrece garantías de prevención y seguridad sanitaria para los huéspedesy empleados.

3. Bahamas​

Las restricciones para el disfrute de playas y parques ya terminó en gran parte del archipiélago, salvo en las islas de Nueva Providencia, Isla Paraíso, Gran Bahama y Bimini, donde por ahora sólo se podrá hacer ejercicio en esos espacios en un horario determinado.

Además, podrán abrir las terrazas de los restaurantes, mientras que a partir del 15 de junio los salones de belleza y las peluquerías pueden reanudar operaciones.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestra economía se mueva lo más rápido posible a mediano y largo plazo. Voy a trabajar día tras día para restaurar la mayor parte de nuestra economía lo más rápido posible", dijo HubertMinnis, primer ministro de Bahamas, un lugar donde hay 103 contagiados y 11 muertos.

4. Jamaica

En Jamaicalos casos de coronavirus​ están en596, a lo que hay que sumar 10 muertes.

Esto hizoque el Gobierno haya previsto reanudar las operaciones dentro de la industria del turismo para el 15 de junio.

Sin embargo, se establecióun corredor que restringe el movimiento de visitantes al extremo norte de la isla.

El ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett, dijo que el corredor forma parte de una estrategia de recuperación de cinco puntos que se ha establecido para guiar la reapertura de la industria.

Señaló que la infraestructura sanitaria a lo largo de ese tramo que reabrirá es adecuada para la gestión del COVID-19 en caso de que un turista muestre síntomas del virus.

5. Cuba​

La isla aún mantiene suspendido el ingreso de extranjeros. Sin embargo, El presidente Miguel Díaz-Canel anunció que la epidemia está "bajo control" en el país pero subrayó que "debemos seguir centrándonos en cómo vamos a ir eliminando los residuales que nos puedan quedar".

El criterio oficial es que la apertura debe ser paulatina, con análisis de circunstancias particulares, para evitar rebrotes.

6. Puerto Rico​

Todos los vuelos comerciales se concentran en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en San Juan, la capital de este estado libre asociado a Estados Unidos.

La Guardia Nacional de Puerto Rico está ayudando a mejorar los exámenes de salud de los pasajeros que llegan, incluida la prueba Rapid Covid-19. Además, los pasajeros que lleguen deben realizar una cuarentena por 14 días, independientemente de los síntomas.

Se requieren barbijos en público y continúa vigente un toque de queda de 7 de la tarde a 5 de la mañana hasta el 15 de junio.

Las playas están abiertas desde la tercera semana de mayo conservando el distanciamiento social y los restaurantes atienden al 25% de su capacidad.

7. Aruba

Registra tres muertos y solo tres de los 101 casos de COVID-19 están activos. En ese marco, la primera ministra Evelyn Wever-Croes informó que se levantará el cierre de fronteras entre el 15 de junio y el 1 de julio.

​En el aeropuerto se tomará la temperatura a los visitantes y, en caso de ser necesario, se realizarán pruebas rápidas.

​Si hay algún infectado, lo aislarán por 14 días en un hotel separado especialmente para ese fin.

8. Antigua y Barbuda

El Gobierno de Antigua y Barbuda reabrió la semana pasada la industria turística y hotelera del país.

De esta manera, se inicia así un proceso de apertura de fronteras al turismo internacional en varias islas del Caribe​. Este paso se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria para prevenir la Covid-19.

Las medidas comprenden la presentación de una prueba de virus negativa tomada 48 horas antes de abordar, el uso de barbijos en público y completar un formulario de declaración de salud.

La aerolínea estadounidense American Airlines comenzó sus vuelos a suelo caribeño con el itinerario Miami-Antigua.

​ 9. Islas Caimán

Las fronteras, aeropuertos y puertos marítimos en Gran Caimán, Caimán Brac y Pequeño Caimán están cerrados hasta el 1 de septiembre.

​El Gobierno había prohibido el acceso a las playas por completo hace un mes y medio tras registrarse aglomeraciones y reabrieron a los habitantes hace sólo unas semanas.

10. Santa Lucía

No hay infectados ni muertos: los 18 enfermos registrados ya están recuperados. Por eso, el 4 de junio empezó la apertura gradual de las fronteras.

Por el momento, únicamente los ciudadanos estadounidenses podrán entrar a su territorio. Además, los hoteles obtendrán una certificación que garantice que están libres de coronavirus.

Los primeros vuelos están programados para reanudarse a principios de julio con el vuelo diario de American desde Miami​ el 7 de julio. Delta dará a conocersussalidas a principios de julio desde Atlanta y JetBlue desde Nueva York.​

En la fase uno, que se extiende hasta el 31 de julio, no hay lugares o atracciones abiertas, aunque algunos comercios sí lo están. Varios restaurantes están abiertos con delivery y take away, pero ninguno ofrece servicio sentado.

11. Turks & Caicos

El aeropuerto de Providenciales y las terminales de jets privados reabrirán el 22 de julio. Las aerolíneas confirmaronque el servicio de vuelos se reanudará desde Estados Unidos, Canadá y Europa tan pronto como las autoridades lo decidan. Hoteles, resorts, villas, restaurantes y operadores turísticos están finalizando los protocolos antes de la reapertura.

12. Islas Vírgenes de Estados Unidos

Reabrió a los visitantes el 1 de junio. Se implementaron nuevos protocolos de salud y seguridad para el sector del turismo junto con el Departamento de Salud y la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

13. St. Maarten

La fecha tentativa de apertura de su aeropuerto es el 1 de julio, dependiendo de si la isla se mantiene estable sin nuevos casos de Covid.

La tercera fase del plan de reapertura entró en vigencia el 1 de junio e incluye bares, restaurantes con asientos limitados, salones de belleza, negocios de souvenires y comercios minoristas.

Todos los negocios restantes están programados para reabrir el 15 de junio.

14. Anguila

Las directrices para socios de la industria, desarrolladas en colaboración con el Ministerio de Salud, asociaciones internacionales y regionales, incluidas la U.S. Travel Association, la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA), la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se están difundiendo e implementando en todos los sectores de Anguila (Anguilla, territorio británico de ultramar): alojamiento, transporte, atracciones, comercio y restaurantes.

En la segunda fase, la administración se preparará para recibir a los viajeros.

Los agentes de viajes y socios de la industria coinciden que existe una demanda de Anguilla, en particular para los visitantes que ya han estado y que suelen pasarhasta dos meses en el destino.

Se está trabajando en varias soluciones para el distanciamiento social, como el procesamiento de la inmigración onliney el check-in y check-out virtual en hoteles, entre otros. Esto también estará vigente como parte de los protocolos de seguridad de viaje.

En las próximas semanas se publicarán actualizaciones adicionales sobre la reapertura de las fronteras y el sector turístico en Anguilla, una vez que se hayan finalizado todos los protocolos de seguridad de viaje.