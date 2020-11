Pixar le saca jugo a Disney+ con cortos exclusivos y hasta películas que no llegaron al cine

Cortos animados de realizadores independientes, una serie de formato breve con Forky, el loco tenedor surgido de "Toy Story 4", y hasta el estreno sin paso previo por cines del largometraje "Soul", son algunos de los contenidos de Pixar Animation Studios exclusivos para la plataforma de streaming Disney+, que el martes se lanzará oficialmente en el país.

"Disney+ está encendiendo completamente al estudio de una manera diferente", explicó a Télam el estadounidense Jonas Rivera, jefe de Producción de Pixar.

Rivera conoce las entrañas de la compañía como pocos desde hace 26 años: ya estaba allí en 1995 cuando el estudio lanzó su primer largometraje, "Toy Story"; también en 2006 cuando Disney la compró por 7.600 millones de dólares, y siguió hasta convertirse en productor ejecutivo de proyectos de la talla de "IntensaMente" (2015) y "Toy Story 4" (2019).

Por eso es una voz calificada para mensurar la explosión creativa que produjo en Pixar la llegada de Disney+ al mundo del streaming.

Además de los más de 20 largometrajes y otros contenidos ya conocidos, desde el martes estarán disponibles los primeros siete ejemplares de la serie "SparkShorts", en los que se les da la posibilidad a animadores con menos experiencia en el estudio para que desarrollen sus primeros proyectos propios.

También podrá verse "Forky Pregunta", compuesto por 10 cortos breves de entre 3 y 4 minutos sobre el hilarante tenedor parlante.

Télam: Ahora que está Disney+, ¿las películas para cines seguirán siendo el principal objetivo del estudio?

Jonas Rivera: Sí, somos cineastas y ese es nuestro objetivo primario. Sin embargo, el lanzamiento de Disney+ nos abre más opciones desde lo creativo; estamos duplicando la producción de contenido pensado para el streaming, porque hay otras formas de contar historias: hay formatos más cortos, contenidos derivados de las películas, series en las que estamos pensando. Tenemos muchos proyectos y todavía pensamos en la gran pantalla, pero el mundo está cambiando y tenemos mucha suerte de que las opciones se hayan ampliado.

T: ¿Qué contenidos prepara Pixar especialmente para Disney+?

JR: "Forky Pregunta" es nuestra primera serie, que nos encanta porque nos hace acordar a esos cortos de los años 30, en los que podés tomar un personaje o un momento de una película, o incluso recuperar ideas que quedaron afuera de la versión final de la película y darles nuevo aire. Tendremos más cortos de "SparkShorts", estamos trabajando en una serie original,y en otra documental sobre el detrás de escena de Pixar, siguiendo a un artista o a un proyecto y metiéndonos de lleno en el proceso.

T: ¿Te sorprendió la popularidad del personaje de Forky en "Toy Story 4"?

JR: Forky fue una de esas ideas, y esto pasa a menudo, con las que no estábamos seguros de si era la peor o la mejor que hayamos tenido (risas). Teníamos una corazonada de que a la gente le iba a gustar, pero no soñábamos con que les gustara tanto. Nos hizo reír tanto a nosotros, que "Forky Pregunta" se volvió una extensión obvia de esa diversión que tuvimos.

T: ¿Cómo se vio afectada Pixar por la pandemia?

JR: Este año fue desafiante de formas que nunca imaginamos. Como le pasó a muchos otros negocios, tuvimos que parar y repensar todo desde cero. El día que iniciamos el confinamiento en California, nos movimos rápido, nos reunimos todos los líderes con un montón de proyectos sin terminar, como "Soul", y nuestra gente de sistemas empezó a descifrar la manera de poder trabajar desde casa. Por alrededor de dos semanas estuvimos viendo la manera de hacer todo lo que hacíamos pero de manera remota.

T: ¿Pudieron mantener la producción de acuerdo a lo programado?

JR: Sí, pudimos. Mentiría si no reconociera que hubo un momento en que no sabíamos si íbamos a poder lograrlo, y por supuesto que no es lo mismo que estar todos en la misma habitación y el trabajo colaborativo se complica, pero conseguimos hacerlo bastante rápido. Terminamos la película y empezamos con otras.

T: Por el cierre de las salas, "Soul" fue una de las muchas películas que no pudieron estrenar. ¿Cómo llegaron a la decisión de que finalmente llegue directamente Disney+?

JR: Obviamente nuestro objetivo era esperar a que la pandemia bajara, poder estrenar como siempre en cines y mantuvimos la idea lo más que pudimos. Cuando la situación en el mundo dejaba claro que no tenía sentido esperar, sentimos que el 'timing' en este caso era más importante que si puede exhibirse en un cine o no.

T: ¿Qué diferencia a Pixar del resto?

JR: Creo que hay ciertas partes del mundo en las que se trata a la animación como si todavía fuera solo para chicos, y aunque por supuesto que pensamos en cada título para toda la familia, en Pixar siempre intentamos que sean los filmes que nosotros mismos queremos ver.

T: ¿Dirías que ese es el secreto del éxito? ¿Que balance buscan para que sus películas interpelen tanto a los chicos como a los adultos?

JR: Creo que sí; al menos una parte de por qué las películas resuenan en todos es porque pasamos mucho tiempo asegurándonos de que funcionen en varios niveles. Buscamos ser claros para que los más pequeños entiendan, pero queremos que tengan matices y cierta profundidad. Y no es simplemente tirar cosas aquí o allá para que los grandes se rían; es construir un filme sobre un núcleo emotivo y un sentido de identificación. Por ejemplo, "Toy Story", cuando miramos en la superficie toda la saga tiene personajes graciosos, hay aventura, hay emoción y risa, pero cuando vas a lo esencial se trata sobre una persona con miedo a ser reemplazada. Y creo que cualquier persona, niño o adulto, puede identificarse con eso.

T: ¿Cuál es tu visión acerca del futuro de la animación?

JR: Esa no es una pregunta fácil. Personalmente espero que esa línea entre "entretenimiento familiar" y "arte sofisticado" continúe borrándose, y que la animación prospere más como un medio que como un género. Quiero ver documentales animados, por ejemplo. En términos de cadencia, de narrativa, quiero que la animación vaya hacia esos rumbos, hacia lo inexplorado, y creo que estamos al borde de ese cambio.

Télam