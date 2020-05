Piden continuar con la lactancia materna aunque la madre tenga Coronavirus

El Ministerio de Salud pidió hoy continuar con la lactancia materna aunque la madre tenga un diagnóstico positivo de coronavirus o deba ser internada ya que no existe evidencia de que la Covid-19 pueda transmitirse al bebé a través de esa vía.

"Hasta el momento no tenemos evidencia de que la leche materna transmita el coronavirus, por lo cual la recomendación de lactancia materna sigue vigente aún en este contexto", dijo Guadalupe Mangialavori, coordinadora del área de nutrición de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, quien participó del reporte diario de la cartera sanitarua sobre la situación del coronavirus en nuestro país.

Por eso, remarcó que "aun aquellas madres que sean casos sospechosos o tengan coronavirus pueden y deben seguir amamantando, con las protecciones necesarias de higiene personal y de barbijos, y no necesitan ser aisladas de sus hijos".

En ese sentido, la especialista pidió que los equipos de salud apoyen a las familias para que las madres continúen con la lactancia, incluso cuando deban ser internadas.

Durante la conferencia, Mangialavori aseguró: "Queremos reforzar tanto para los equipos de salud como para las familias que la lactantancia materna sigue siendo la forma optima de alimentación de los lactantes, no sólo por la capacidad de sus nutricionales sino también porque protege contra enfermedades, enfermedades respiratorias en especial en este contexto".

Y recordó que las recomendaciones son las mismas: de los 0 a los 6 meses, los lactantes sólo necesitan leche materna.

"No necesitan alimento, no necesitan agua, y no necesitan otro tipo de leche", señaló Mangialavori, al tiempo que aconsejó continuar con la lactancia hasta los dos años del niño, acompañada por alimentos acordes a su edad.

Télam