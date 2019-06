¿Perros y gatos vegetarianos? La nueva moda en la dieta de las mascotas

La voluntad de que las mascotas sean uno más de casa e imiten la conducta de los humanos con los que conviven está afectando su alimentación. En una sociedad en la que cada vez más personas deciden alimentarse sin comer carne –con una dieta vegetariana–, o seguir una alimentación vegana –rechazando los alimentos de origen animal–, muchos perros y gatos están asumiendo las dietas de sus propietarios.

Los veterinarios y expertos en nutrición de perros y gatos constatan que se trata de una práctica que tiene cada día más seguidores, en una plasmación directa en el mundo de las mascotas de lo que sucede socialmente, con el veganismo como tendencia en auge.

"Tenemos propietarios que buscan dietas vegetarianas o veganas para sus perros y para sus gatos", confirma Maria Pifarré, veterinaria. "Los humanos somos de modas; si yo soy vegetariano y me hace bien, también será bueno para mi perro, pensamos, porque tendemos a humanizar a los animales", dice el veterinario Alberto Gutiérrez, de Nutricionistadeperros.com.

Animales carnívoros





Una primera evidencia, según coinciden los veterinarios expertos en nutrición, es que los perros y los gatos son por naturaleza carnívoros, aunque con diferencias significativas. Los gatos son carnívoros estrictos, mientras que los perros pueden también adaptarse a una alimentación omnívora.





"Los perros son omnívoros, como los humanos, que comemos de todo, y los omnívoros no tienen unas necesidades de nutrientes esenciales que solo se encuentren en la carne o en tejidos animales. En cambio, los gatos son carnívoros estrictos, porque hay una serie de nutrientes que solo se encuentran en el tejido animal, no necesariamente carne, y que el gato necesita. Si solo le damos tejido vegetal, hay nutrientes que el gato no puede obtener", alerta la doctora Hervera, que asesora a veterinarios como experta en nutrición animal.





"Gatos y perros son carnívoros, pero el perro está más preparado para los momentos precarios y puede utilizar otras fuentes de alimentación; pero esta capacidad no niega su naturaleza, puede ser una muestra de su evolución y adaptación al entorno", explica Pifarré, miembro del Consejo de Colegios Veterinarios de Catalunya (CCVC).